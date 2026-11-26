Polský „Rosický“ v Artisu září. Bude drahý, ví ředitel. Chválí ho i trenér
Polský záložník Dominik Sarapata se zabydlel v základní sestavě brněnského Artisu a proti Jablonci vstřelil svůj premiérový gól.
Vedení FC Kodaň za mladíka před rokem zaplatilo sto milionů korun a v Brně hostuje do konce sezony bez přestupové opce.
Artis chystá v zimě zúžení kádru i příchod dvou až tří posil, přičemž v létě se pokusí vyjednat trvalý přestup Sarapaty.
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Tady ho máte! Artis začal vypouštět na hřiště generační talent polského fotbalu. Dominik Sarapata (19) nastoupil v posledních třech zápasech v základní sestavě nováčka Chance Ligy a v sobotu dal Jablonci svůj první gól.
Byť je nejsilnější s míčem u nohy a nepatří k dlouhánům, trefil se hezkou hlavičkou. „Ač se to nezdá, má dobrý timing a zakončení hlavou,“ podotkl trenér Roman Nádvorník.
Připraví si Artis balík peněz?
Jeho umění ale možná bude český fanoušek sledovat zblízka jen do léta, kdy mu končí hostování z FC Kodaň. „Určitě bude drahý,“ ví moc dobře Petr Kuba, generální ředitel klubu.
Artis vzal Dominika Sarapatu k sobě na začátku září, neboť v dánské Kodani neměl vytížení. Šel trošku do rizika. Nikdo si nemohl být jistý, jak se tehdy osmnáctiletý mladíček v soubojové české lize chytne. V severském velkoklubu místo v užším kádru neměl, hostování ve Wisle Plock mu také nesedlo.
Přesto si s sebou na Moravu přinesl pověst velkého talentu, za který vedení Kodaně před rokem zaplatilo Górniku Zabrze v přepočtu sto milionů korun. Což byl ranec i na tak silnou organizaci. Proto Dánové nechtěli slyšet o rychlém prodeji za výrazně nižší částku.
Chtějí ho získat natrvalo
Došlo k dohodě o hostování do konce sezony. Bez opce. V létě se bude jednat znova, od začátku. „Jsme domluvení, že si na to sedneme,“ řekl Kuba pro iSport.
Pokud Sarapata naváže na aktuální výkony, bude se chtít Artis dohodnout na pevném transferu. Není jasné, za jakou sumu by se Kodaň mladého Poláka vzdala, padesát milionů korun se nicméně jeví jako minimum. Dát za perspektivního hráče dva miliony eur by zámožný majitel Igor Fait asi dokázal, ale spíš se bude licitovat ještě o vyšší částce.
Lehkonohý Sarapata každopádně po nezbytné aklimatizaci začíná ukazovat, co v něm je. Obratnou prací s míčem připomíná Tomáše Rosického, nebo bývalého spoluhráče z Górníku Patrika Hellebranda.
Našel se na pozici „desítky“, kterou mu uvolnil střelec Quadri Adediran, největší hvězda Artisu. „Na té pozici se Sarapata momentálně zabydlel a když bude takto pokračovat, těžko ho z ní někdo dostane pryč. Opravdu hraje dobře,“ připustil Nádvorník, jenž vysunul Adedirana na hrot. Tam chyběl distancovaný útočník Latyr Ndiaye.
Co bude, až mu teď vyprší třízápasový trest za vyloučení? Momentálně to vypadá, že kouč nebude chtít nic měnit a třígólový snajpr si bude muset počkat na další šanci mezi náhradníky. Usadit nyní na lavičku lehkonohého polského šikulu by nebylo vhodné.
Polský mladík získal důvěru trenéra, v Brně se mu líbí. Domluví se velmi dobrou angličtinou, i jeho polštině skoro každý Čech porozumí. Artis prý upřednostnil před nabídkami z Dánska a ze Švédska. I proto, že to nemá daleko domů do Polska. Autem je u svých blízkých za čtyři hodiny.
Realizák hned upoutal
„Trenéři z něj byli hned nadšení. Má skvělou techniku, výběr místa a také charakter. Je suprově nastavený,“ informoval ředitel Kuba. „Jen si potřeboval navyknout na intenzitu hry. V posledním roce neměl velké vytížení. Každým tréninkem šel nahoru, je dominantní i na něm,“ dodal.
Kádr dravého nováčka čeká v zimě větší zužování. Hráčů je na soupisce až moc, v létě se totiž za pochodu tvořil po administrativním postupu mezi elitu nový tým. Spousta borců, ve druhé lize důležitých, se najednou stala víceméně nadbytečnými. Klub bude mít co dělat, aby je udal jinde a ušetřil na jejich platech. To je výzva pro sportovního manažera Zbyňka Zbořila.
Směrem dovnitř už hledá Artis jednoznačnou kvalitu. Podle informací isport.cz mají dorazit dvě až tři posily, víc ne. „Kádr máme už teď dobře postavený,“ potvrdil Kuba. Počítá se s návratem pravého obránce Neila Glossoy do Slavie. Adekvátní náhrada za něj bude prioritním úkolem managementu.
Artis drží po výhře nad Jabloncem čtrnácté místo, které bude v pátek večer bránit proti Slovácku. Není důvod, aby u toho nebyl v základu objev Sarapata.