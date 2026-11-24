Experti o třesku ve Spartě: Logický tah. Sivok není nejlepší volba, je součástí problému
Krize přinesla radikální řešení. Vedení fotbalové Sparty ukončilo hlavního trenéra Briana Priskeho i sportovního ředitele Tomáše Rosického, kterého nahradil Tomáš Sivok. „Na první dobrou si nemyslím, že jde o nejlepší možnou volbu,“ řekl bývalý kouč Letenských Zdeněk Ščasný. Výrazné změny hodnotí v anketě deníku Sport a webu iSport také další experti.
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Je dobře, že ve Spartě skončili trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický?
Logické rozhodnutí
„Že skončili oba, je v danou chvíli celkem logické rozhodnutí. Neříkám dobré, nebo špatné, ale nikdy to není chyba jen jednoho člověka. Je to o spolupráci víc lidí. Všude na světě je pro vedení klubu jako první na ráně trenér, ale tentokrát byl obrovský tlak od fanoušků také na Tomáše. Oni dva se podíleli na skladbě a projevu mužstva. Před zápasem s Libercem jsem akceptoval, že hra Sparty nějak vypadala, měla strukturu, ale po další prohře už jsem čekal, že změny přijdou. Její výkon byl opravdu příšerný, nejhorší v sezoně.“
Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Sparty
Je dobře, že ve Spartě skončili trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický?
Obměna není na škodu
„Priske určitě a už teď bylo pozdě. Všichni věděli delší dobu, že to přijde a teď budou něco šít horkou jehlou. Přitom měli čas se na změnu trenéra připravit. Bylo jasné, že to nefunguje. U Rosického si nejsem jistý, ale na přestupovém trhu, což je jeho odpovědnost, Sparta nebyla úspěšná. Když vezmu dohromady složení mužstva a prezentaci všech týmů – béčko, devatenáctka… obměna po těch letech asi není na škodu. Nedokážu určit, kdo nese největší vinu, ale kádr je prostě slabý, navíc chybí jakákoli nahraditelnost klíčových hráčů. Kvalita zkrátka odpovídá tomu, kde v tabulce jsou. Vlastně nikoho nepřekvapí, že Liberec vyhrál na Spartě.“
David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let
Je dobře, že ve Spartě skončili trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický?
Každý na svém písečku
„Je to logické vyústění situace a za mě je to správné. Tlak veřejnosti byl velikánský a svůj díl viny určitě nesou oba. Já bych k nim dokonce přidal ještě třetího – Tomáše Sivoka. Tahle trojice rozhodovala a složila současný tým. U Tomáše Rosického je důvod konce zjevný – většina příchozích hráčů se nepovedla a to zastřešuje sportovní ředitel. Priske pak měl svůj podíl i na přestupech, k tomu netrefoval sestavu a zdálo se, že tým nedrží pohromadě. Každý hrál individualisticky na svém písečku, což je taky věc trenéra.“
Martin Frýdek, pětinásobný mistr ligy se Spartou
Je Tomáš Sivok správná volba jako Rosického nástupce?
Nejsem si tím jistý
„Na to se mi těžko odpovídá. Na první dobrou si nemyslím, že jde o nejlepší možnou volbu, protože s Tomášem Rosickým spolupracoval. Je to ale můj subjektivní pohled zvenku. Sparta musí vědět, jak s ním byla spokojená, jak moc se podílel na současné stavbě mužstva a co všechno měl na starosti. Teď ho nečeká rozhodně nic lehkého, už volba nového trenéra je složitá. Priskeho nástupce může splnit prvotní nakopnutí a psychické zlepšení, ale pak nastane to bé – jak Sparta bude hrát, protože v posledních letech budovala kádr podle vlastní herní představy.“
Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Sparty
Je Tomáš Sivok správná volba jako Rosického nástupce?
Dočasná varianta
„Těžko říct. Je to sice logická volba, ale zároveň byl součástí dosavadního sportovního úseku a má svůj podíl na stavbě současného kádru. Veřejnost volala po změnách, které dostane a zároveň v klubu zůstane kontinuita, ale za mě je to dočasná varianta. Já nevím, do jaké míry mohl ovlivnit složení mužstva ze své dosavadní pozice, ale cítím, že byl s Rosickým na jedné lodi. Jako první potřebuje přivést do týmu dva nebo tři hotové hráče. Další práce je dlouhodobá a Sparta potřebuje podchytit podhoubí. Slavia má po celé lize rozeseté hráče a může si sáhnout pro kohokoli, kdo vyletí. To je práce na X let a není to náhoda, v tomhle Sparta zaspala.“
David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let
Je Tomáš Sivok správná volba jako Rosického nástupce?
Vlk se nažral a koza zůstala celá
„Za mě by nemělo jít o trvalé řešení. Všude vystupovali s Rosickým společně, chodili do kabiny, rozhodovali o trenérovi i hráčích. Na současném stavu nese svůj podíl viny a podle mě by měl přijít někdo úplně nový. Je to jako když před časem klub odvolal někoho z asistentů trenéra, ale hlavní kouč zůstal. Zkrátka takové řešení – vlk se nažral a koza zůstala celá. Pokud ovšem Rosický skončil na vlastní žádost, dává to smysl. Teď se musí tým nějak probudit. Jako hráč jsem to neměl rád, ale možná bych týmu sáhnul na peníze, to je poslední možnost, čeho se hráči můžou leknout.“
Martin Frýdek, pětinásobný mistr ligy se Spartou
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu