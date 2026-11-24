Skuhravý o ostré kritice bez následků: Někdy vypadám jako idiot. Viděl jiného „Jedlu“
- Baník podlehl Teplicím 1:2 a jeho náskok před barážovými příčkami se ztenčil na jediný bod.
Trenér Roman Skuhravý po debaklu s Plzní hrozil změnami v kádru, ale kvůli úzkému výběru hráčů dál podržel brankáře Budinského i chybujícího Beweneho.
Třináctý tým tabulky nyní čekají těžké venkovní zápasy na Slavii a v Liberci, dobrou zprávou pro klub je alespoň podpis nové smlouvy s útočníkem Filipem Kubalou.
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Barážový strašák je v Ostravě znovu téma. Artis i Slovácko se zvedají a na třináctý Baník už ztrácí jediný bodík. „Neumím slovy popsat, jak nás to všechny v klubu štve. Je to ale reálný stav mužstva. Pokud se bude focusovat na tabulku, cesta z toho bude daleko těžší. Za to, kolikátí jsme, jsem zodpovědný já,“ neskrýval Roman Skuhravý po sobotní prohře s Teplicemi.
Když hrál FCB doma před třemi týdny s Plzní, trenér mluvil o ztrátě trpělivosti s některými hráči. Změny ale zatím nepřišly...
První listopadový den dopadli fotbalisté Baníku zpátky na zem. A to hodně tvrdě. Po dvojzápase se Spartou (ligové remíze a postupu v poháru) kousali debakl 0:4 od Plzně. Rozhořčený Roman Skuhravý si na následné tiskové konferenci nebral žádné servítky.
Nemůžu je zastřelit, chyby se opakují
„Vím, že teď nemůžu některého hráče zastřelit, ani to nedělám, ale s některými mi došla trpělivost. Nechci po nich jadernou fyziku, ale věci se u nich opakují. Chci, aby se chytli za frňák! Jestli profesionální fotbalista nemá vášeň, nemůže hrát. Neumím to vnitřně skousnout, protože fotbal miluju. Otázka zní jasně: kdo na to má a kdo na to nemá. Uražené hráče nenávidím,“ vyprávěl ostře po krachu s Viktorií.
O týden později k utkání na Zbrojovce neodcestoval Martin Jedlička, kterého v brance úspěšně zastoupil Viktor Budinský. Další razantní změny ale nepřišly. Po druhé reprezentační pauze už chyběli jen marodi a vykartovaní hráči. Jedlička sledoval porážku 1:2 s Teplicemi z lavičky.
„I když jsem viděl v tréninkovém procesu jiného Jedlu, jiné rozhodnutí, než dát do branky Buďu, jsem udělat nemohl. Na situaci s Jedlou se nic nezměnilo. On je jednička a v této chvíli je na Buďovi, jestli ho do brány pustí,“ popisoval Skuhravý.
Proč ale k dalším slibovaným změnám nedošlo? Změnil kouč po fiasku s Plzní názor? „Všechno, co od začátku sezony říkám, je naplánované. Vím, že u toho někdy vypadám jako idiot, ale vždycky je to primárně ve vztahu k hráčům,“ vysvětloval.
„Až vám jednou budu povídat, jakou energii nás to stojí a jak ty chlapce zvedáme... Bezmezně věřím, že nám to pomůže. Abyste mohl zareagovat, že někoho nepostavíte, musíte mít k dispozici kádr, a to se nám z různých důvodů nedaří,“ pokračoval Skuhravý.
Bewene zářil v nároďáku, pak přišly Teplice...
Už proti Plzni se nelíbila laxnost Abdullahiho Beweneho. Obrovské nedostatky v defenzivě potvrdil i v duelu s Teplicemi, kdy v 68. minutě nepochopitelně odběhl od skórujícího Matěje Radosty.
„Bewene teď odehrál dva zápasy za nigerijský nároďák a jestli se nepletu, v obou měl mezi těmi megahvězdami nejlepší známky. Ale když jsem ty zápasy viděl, i tam měl ve vypínání problém. Několikrát jsem už opakoval, že sice přicházíme o body, ale určitě stojí za to s tím klukem pracovat,“ hájil svého svěřence jednapadesátiletý trenér. Podobná slova volil i trápícímu se Václavu Jurečkovi: „Je mi ho líto. Samozřejmě bychom potřebovali, aby něco z příležitostí proměnil, ale budeme za ním stát dál.“
Nic to nemění na faktu, že se ostravský soubor stále zmítá v problémech, které bude obtížné zastavit. Do konce podzimní části jej žádná selanka nečeká. Nadcházející venkovní prověrky na Slavii a v Liberci fanoušky budí ze spaní možná už teď.
Kubala podepsal kontrakt
Radost jim udělalo alespoň prodloužení kontraktu s Filipem Kubalou. Autor nedávného hattricku na Zbrojovce podepsal smlouvu do června 2030 s následnou opcí. „Filip je v ideálním fotbalovém věku, zástupce střední generace, kterou v týmu potřebujeme. Je to výborně nastavený kluk, který pochází z regionu, a je obdivuhodné, jak se dokázal po složitém zranění a dlouhé rekonvalescenci vrátit na hřiště. Věříme, že to je jeden z hráčů, který bude součástí a jedním z pilířů našeho dlouhodobého plánu,“ hlásil sportovní manažer Baníku Michal Kordula.
„Jsem rád, že jsme se s klubem dohodli na prodloužení spolupráce. Věřím v náš společný projekt a udělám maximum pro to, abychom společně dosahovali těch nejvyšších cílů,“ řekl Kubala pro klubový web.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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