Liga naruby ŽIVĚ: Rosický i Priske KONČÍ, sportovním ředitelem Sivok. Co bude dál?
Bez Briana Priskeho, bez Tomáše Rosického. Nedělní blamáží proti Liberci vyvrcholila obrovská krize Sparty, kterou po pondělním mimořádném zasedání klubového představenstva odnesli hlavní kouč a sportovní ředitel. Rosického přitom nahradí v ostře sledované funkci jeho letitý spolupracovník Tomáš Sivok. Jak se změny projeví v nejbližší době a co se bude dít v zimě? Kdo Spartu povede v pozici hlavního trenéra? A jsou pondělní změny dostačující pro nezbytný ozdravný proces letenského klubu? Liga naruby ŽIVĚ startuje v 18.00!
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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