Guľa jmenoval konkrétní nabídky, potvrdil zájem z Česka: Jsem až zaskočený
Bez angažmá je teprve pár desítek hodin, přesto už obdržel první konkrétní nabídky. „Jsem velmi překvapený, až zaskočený,“ vyprávěl fotbalový trenér Adrián Guľa v pondělí ráno v rozhovoru pro slovenskou televizi STVR. V Česku se dostal do spojení s pražskou Spartou, která hledá náhradu za odvolaného kouče Briana Priskeho.
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Guľa dorazil do Rigy před necelými dvěma lety, konkrétně v lednu 2024. V první sezoně získal mistrovský titul, dokonce se neúspěšně utkal se Spartou v play off Konferenční ligy. Nakonec skončil dřív, než zněla původní dohoda.
Poslední zápas v Lotyšsku odkoučoval v pátek, když prohrál finále domácího poháru. „Nečekal jsem to, seběhlo se to rychle. Kontrakt jsem měl ještě na následujících až sedm dnů,“ vyprávěl Guľa. „Situace se vyvrbila jinak. Necítil jsem, že je to to pravé, doplnil bývalý kouč Plzně.
Jsem velmi překvapený, až zaskočený
Deník Sport a web iSport informoval už v minulých týdnech, že o něj projevila zájem olomoucká Sigma, k dohodě nedošlo. Přesto Guľa má údajně další konkrétní nabídky. „Jsem velmi překvapený, až zaskočený, jak se to zdynamizovalo v průběhu jednoho až dvou dnů,“ přiznal.
Na přímý dotaz byl konkrétní, prý se mu ozvaly kluby ze tří soutěží. „Z nejvyšší slovenské a české. I jeden špičkový švédský klub,“ zmínil. „Nebylo by korektní, kdybych řekl, že mě oslovil ten a ten slovenský klub,“ podotkl.
Oslovil mě lotyšský svaz
I když preferuje každodenní práci s týmem, při odchodu z Rigy dostal možnost trénovat i lotyšskou reprezentaci. „Oslovil mě lotyšský svaz,“ překvapil. „Bylo by to na úrovni hlavního trenéra prvního týmu,“ přikývnul.
Měl se také objevit mezi kandidáty na nového trenéra Sparty.Tomáš Rosický, dnes už bývalý sportovní ředitel klubu, se bavil s Guľou údajně na jaře 2022. V minulosti vedl v české lize plzeňskou Viktorii, ze které odešel v květnu 2021. Od té doby působil v týmech Wisla Kraków, Dunajská Streda, Apollon Limassol a Riga.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
85%
14%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
64%
32%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
43%
9%
Jablonec
|0%
|0%
34%
49%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
50%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
16%
48%
36%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
50%
35%
Pardubice
|0%
|1%
33%
62%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
70%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
32%
64%
Slovácko
|0%
|7%
93%
Artis Brno
|0%
|12%
96%
Zlín
|0%
|78%
100%