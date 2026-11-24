Hyský do Sparty? První vyjádření agenta: Lidi, kteří na Martina vsadili, asi nepotěším
Padají kurzy na jeho příchod, mělo by to však znamenat, že fotbalisty Sparty opravdu povede trenér Martin Hyský? I když se zvěst šíří sociálními sítěmi, je to podle informací Sportu velmi nepravděpodobné, což potvrdil také koučův agent Daniel Smejkal, jenž spekulace vyvrátil.
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Reálie jsou jasné: V pondělí Sparta odvolala strůjce posledních dvou titulů Briana Priskeho, s ním skončil také sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Jeho nástupce Tomáš Sivok ihned vyhlásil, že nový kouč nebude překlenovací pro získání času (kupříkladu do zimní pauzy, která nastane za pět utkání), ale ihned přivede Dánova nástupce. „Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra,“ řekl.
Pochopitelné důvody se najdou
Jasným favoritem je Slovák Adrián Guľa, jenž podle informací Sport už před několika týdny seděl s vedením Sparty. Navíc před pár dny ukončil své angažmá v lotyšském velkoklubu Riga FC, je tudíž volný.
To však platí také o Martinu Hyském, který skončil v srpnu na lavičce Plzně, kde působil deset měsíců. Pro Viktorii přitom měl být dlouhodobou volbou, jenže nestřetly se představy o budování týmu, herním stylu…
V pondělí večer se objevily zprávy, že by mohl být variantou pro Spartu. Dva důvody, proč by to bylo pochopitelné, se najdou. Hyský vede svá mužstva k fotbalu s výstavbou, držením míče, což je mantra Sparty. Navíc dokáže být tvrdý - a letenský kádr nutně potřebuje ostrého šéfa.
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Žádný kontakt z Letné
Ani jeden z těchto argumentů by však neměl přebít ten klíčový. Trenér je zásadně spojený se Slavií, kde kopal velkou část kariéry a rostl v ní i jako kouč. Před jeho odchodem z Karviné do Plzně jej v Edenu dokonce vedli jako příštího nástupce nedotknutelného krále Jindřicha Trpišovského.
Pro sparťanské společenství je jeho jméno nepřijatelné. Ve chvíli, kdy je klub rozklížený kvůli mizerným výsledkům, by jeho angažování znamenalo totální rozbušku podobnou tomu, když Slavia zaměstnala Františka Straku.
K tomu ale podle všeho nedojde. „Omlouvám se, ale asi nepotěším lidi, kteří na Martina vsadili. Teď vážně: Chtěl bych dementovat šířící se fámy o jednání se Spartou, doteď nás s Martinem nikdo z Letné nekontaktoval,“ odpověděl iSportu Daniel Smejkal, agent trenéra Hyského.
Aktuální kurzy Fortuny na nového trenéra Sparty k 24.11 (9:30)
- Adrián Guľa: 1.33
- Martin Hyský: 1.55
- Aleš Majer: 10
- Jess Thorup: 12
- Pavel Hapal: 13
- Karel Geraerts: 13
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
johnny007