Hledání trenéra Sparty pokračuje. Guľa to nebude, jedná se o zahraniční variantě
Na klíčové rozhodnutí se stále čeká. Fotbalová Sparta pokračuje v hledání náhrady za Briana Priskeho, kterého odvolala v pondělí. Mezi nejžhavější kandidáty se zařadil slovenský kouč Adrián Guľa. Jenže všechno je jinak.
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I Guľa potvrdil v pondělí ráno v rozhovoru pro slovenskou televizi STVRT, že obdržel nabídku z nejvyšší české soutěže. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport skutečně proběhl mezi ním a vedením Sparty oficiální kontakt. Jenže verdikt v úterý kolem poledne zněl: „Guľa to nebude.“ Jako první o tom informoval server inFotbal.cz.
Tomáš Sivok, nově jmenovaný sportovní ředitel, pokračuje v práci. „Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra,“ uvedl v pondělí po poledni na klubovém webu.
Momentálně není jisté, jestli to bude vůbec v řádu několika dnů. Přitom Sparta má ve středu dopoledne otevřený trénink před čtvrtečním zápasem Evropské ligy proti Alkmaaru, následně na půl druhou odpoledne je v plánu tisková konference. Kdo na ní bude, není jasné.
Zahraničí, nebo další pokus v Česku?
Spekulovalo se o Martinu Hyském, což však jeho agent Daniel Smejkal v reakci na dotaz Sportu vyvrátil. Mimo jsou rovněž hlasy o Zdenku Frťalovi z Teplic či Aleši Majerovi z Mladé Boleslavi. Indicie opět směřují k zahraniční variantě. „Paralelně běží víc jednání,“ uvedl redakční zdroj.
Úterní trénink měl vést Lukáš Bláža, trenér Loko Praha a v minulosti také asistent Luboše Loučky ve sparťanském béčku. Server inFotbal přidal také jméno Miroslav Droppa, jenž trénuje letenskou devatenáctku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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