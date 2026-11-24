Obránce pro Trpišovského: Slavia poslala nabídku na univerzálního Čecha
Když před rokem a půl přišel web iSport a tištěný deník Sport s informací, že o něj má Slavia zájem, veřejnost se zprávě spíš smála a vzhledem k nedotáhnutí transferu jí příliš ani nevěřila. Teď je přestup Martina Cedidly z Jablonce do Edenu ještě o dost blíž, podle redakčních zdrojů už lídr tabulky poslal v minulých dnech na Střelnici první nabídku. K dohodě mezi kluby zatím nedošlo, nicméně lednový přesun pětadvacetiletého obránce do kádru pražského mistra je pravděpodobný.
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Realizační tým to dobře ví: Slavii už půl roku trápí pozice pravého (wing)beka. Od květnového konce Davida Douděry, jehož po červené kartě v derby se Spartou odpálil předseda Jaroslav Tvrdík, hledá kouč Jindřich Trpišovský optimální složení pravé strany obranné řady. A není podstatné, zda je zrovna čtyřčlenná, či tří až pětičlenná.
Hledání ideální varianty
Svědčí o tom i fakt, že na tomto postu se v jednadvaceti soutěžních utkáních této sezony vystřídalo jenom v základní sestavě bez náhradníků sedm jmen. Samuel Isife desetkrát, Tomáš Vlček čtyřikrát, Eliáš Piták třikrát, Mubarak Suleiman dvakrát a jednou Tomáš Holeš s Danijelem Šturmem. A to rozhodně není pouze klasická rotace na třech frontách, jak by se mohlo zdát. Důvodem nejsou ani zdravotní patálie.
Server iSport přišel v minulých týdnech s informací, že Slavii (a mimochodem i Plzni) se kromě libereckého Azize Kayonda, což má být pro „sešívané“ zimní varianta číslo jedna na levý kraj defenzivy, tuze zamlouvá také univerzálnější a