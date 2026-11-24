Nepříjemnost pro Slavii: Provod jde na operaci kolene. Jak dlouho bude chybět?
Fotbalista pražské Slavie Lukáš Provod si už minimálně do konce podzimní části sezony nezahraje. Třicetiletý český reprezentant musí se zraněným meniskem v koleni na operaci. Jeden z klíčových hráčů lídra prvoligové tabulky věří, že se v novém roce co nejdříve vrátí na trávníky, přesnou dobu absence neuvedl.
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Vítěz ankety o nejlepšího hráče minulé prvoligové sezony se s problémy potýkal už od letního mistrovství světa v Severní Americe, přesto na podzim naskočil do 15 soutěžních utkání. „Bohužel se situace dostala do bodu, kdy už koleno není v takovém stavu, abych mohl být týmu jakkoliv nápomocný. Proto jsem se po konzultaci s doktory a fyzioterapeuty rozhodl situaci řešit a podstoupit operační zákrok,“ uvedl Provod.
Ofenzivní záložník za Slavii nastoupil do jediného z posledních pěti soutěžních duelů, vynechal i víkendový zápas v Olomouci. Přijde minimálně o středeční souboj Ligy mistrů s Villarrealem a zbylá čtyři soutěžní utkání podzimní sezony. Po zimní přestávce vstoupí český šampion do jarní fáze 19. ledna předposledním sedmým kolem ligové části Ligy mistrů na stadionu FC Porto.
„Udělám absolutní maximum pro to, abych se v novém roce vrátil zdravý a připravený znovu vám společně se spoluhráči dělat radost,“ vzkázal Provod na sociální síti fanouškům.
Ve Slavii působí od října 2019 a patří k hlavním oporám vršovického mužstva. Za národní A-tým si dosud připsal 42 startů a tři góly.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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