Co (ne)víte o Sivokovi: pokus o koupi Dynama i tvrdý konec. Syn je reprezentant
Už podruhé se posunul do pozice sportovního ředitele Sparty, od pondělního poledne však nejde pouze o dočasné řešení. Tomáš Sivok dostal po konci Tomáše Rosického na povel směřování letenského klubu. Jako funkcionář začal v Dynamu České Budějovice, jehož konec byl rozpačitý. Co všechno o bývalém reprezentačním stoperovi (ne)víte?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Pokus o koupi Dynama s Břízou
Ještě během hráčské kariéry v Českých Budějovicích vypomáhal managementu, a když tehdejší majitelé prodávali klub, kapitán Dynama patřil mezi hlavní zájemce. Podle informací webu iSport.cz podal Sivok nabídku na odkup klubu společně s miliardářem Vlastislavem Břízou, který vlastní slavnou jihočeskou firmu Koh-i-noor. Cena se měla pohybovat v nižších desítkách milionů korun, ale jejich pokus nakonec nevyšel. Klub dostal do rukou Vladimír Koubek, s nímž později Sivok také spolupracoval.
Nepravé podpisy a tvrdý konec
Když naposledy svlékl dres, dal si rok pauzu, než nastoupil v mateřském klubu ve funkci sportovního ředitele. Jenže dlouho nevydržel a kvůli neshodám s majitelem Vladimírem Koubkem překvapivě rezignoval už po půl roce. „Dopustil se několika zásadních manažerských chyb, které jsem mu vytkl. Bohužel, mou kritiku nepřijal. Naopak. Ale chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné,“ prohlásil tehdy majitel Koubek ostře na adresu Sivoka.
Ve zbrusu nové pozici
Do Sparty se vrátil po čtrnácti letech. Rosický ho v červnu 2022 nainstaloval do pozice manažera áčka, která do té doby v Česku prakticky neexistovala. Fungoval v ní jako spojka mezi sportovním ředitelem, trenéry a hráči. Před zápasy chodil do kabiny, při trénincích se často pohyboval v centru na Strahově. „S Tomášem jsem se už nějakou dobu bavil o možnostech spolupráce. Teď přišel správný čas jeho příchod realizovat. Má spoustu zkušeností z ciziny, zná pracovní metody zahraničních trenérů, je jazykově vybavený a má sparťanské srdce,“ vysvětloval Rosický.
Rosického opak
Spolupracoval s Rosickým přes čtyři roky, byl jeho prodlouženou rukou, přesto všechna rozhodnutí od mládeže až po áčko šla ve finále mimo něj. I když se pochopitelně pouštěl s nejbližším spolupracovníkem do diskuzí, nabízel mu vlastní pohled na věc. Ne vždycky byli ve stoprocentní shodě, jejich pohled na fotbal není nutně totožný. Oba bývalí hráči Sparty se liší také povahově. Zatímco Rosického charakterizuje rozvaha a klid, o Sivokovi se v zákulisí hovoří jako o impulzivní povaze. Je tvrdý, neústupný, údajně rovněž méně trpělivý než jeho bývalý kolega. Je otázka, jak se vlastnosti projeví v nové pozici.
Syn je český reprezentant
Jako sportovní ředitel Sparty bude dohlížet na rozvoj syna. André Thomas, sedmnáctiletý stoper, zamířil na Strahov před loni v létě z akademie Dynama České Budějovice. Minulou zimu absolvoval v přípravě s tehdy druholigovým béčkem, v aktuální sezoně působí na hostování v třetiligovém celku Loko Praha. V Česku je považovaný za talent, dlouhodobě figuruje v mládežnických kategoriích, v listopadu si připsal první dva starty za osmnáctku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu