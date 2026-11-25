Ze hřiště do zákulisí: Petráš má na Letné silné slovo. Kdo je muž v pozadí Sparty?
- Bývalý slovenský reprezentant Martin Petráš působí zhruba dva roky v zákulisí pražské Sparty, kam ho přivedli Tomáš a Jiří Rosický.
Někdejší obránce ukončil činnost hráčského agenta, ponechal si však poradenský vliv na trenéra Adriána Guľu a udržuje blízký vztah se sportovním ředitelem Tomášem Sivokem.
Ačkoliv se v minulosti spekulovalo o jeho nástupu na pozici šéfa skautingu, vedení klubu jeho oficiální roli dodnes neoznámilo a na dotazy k ní neodpovídá.
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Za Spartu kopal, ve středu obrany dokázal pořádně přitopit soupeřům, což by se aktuálnímu týmu, tak hodnému, viditelně hodilo. Dokonce s ní vyhrál dva české tituly, což je v posledních dvaceti letech téměř unikát. A nyní se pohybuje v zákulisí. Martin Petráš, bývalý slovenský reprezentant, může být důležitý hybatel dění na Letné.
Proč byl hlavním kandidátem Guľa?
Důvody jsou různé. Hlavní je ten, že zapadá do profilu, kterým se Sparta ubírá. Ostatně už dvakrát měl v minulosti kontakt s hlavními muži rudého klubu. Ani jednou to však nedopadlo.
Poprvé v roce 2016, v době, kdy Sparta řešila i možný příchod Jindřicha Trpišovského. Vedení z Letné oslovilo Žilinu, kde trenér působil. Jeho příchod do Prahy však zapověděl majitel klubu Jozef Antošík.
Situace se opakovala v roce 2022, kdy jednal s Tomášem Rosickým. „Oslovil mě. Zavolali jsme si a dvakrát jsme se setkali. Dostali jsme se až do takového konkrétního momentu, že Sparta měla zájem o navázání spolupráce. Do finální diskuze jsme se dostali dva a Sparta se rozhodla, že angažuje Priskeho. V plné míře jsem to akceptoval a s Rosickým prodiskutoval,“ popsal Guľa.
Petrášova role
Nyní je to jinak, navíc mu může do dalších kroků promluvit Martin Petráš, muž v pozadí. Už plus minus dva roky ho potkáváte na zápasech Sparty vedle představitelů klubu. Při zimním soustředění v Marbelle je to viditelné, jindy méně. Každopádně je jasné, že má blízko k Tomáši Sivokovi, novému sportovnímu řediteli, který roli přebral po jmenovci Rosickém. Potkáte ho rovněž na zápasech třetiligového béčka, je tudíž viditelně uvnitř rudého dění.
Petráš je bývalý slovenský reprezentant, který si zahrál i na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice. Se Spartou sebral jako stoper dva tituly, rozhodně zanechal v pražském velkoklubu slušnou stopu.
Nyní však může být ještě výraznější, než by se čekalo. Už před rokem se mluvilo o tom, že se stane šéfem skautingu, do klubu ho přivedli Tomáš Rosický s bratrem Jiřím, oficiálně však nikdo nic neoznámil. Ostatně Sparta jede v tomto módu i nadále. Na dotaz, co dělá pan Petráš v klubu, vedení neodpoví. S omluvou, samozřejmě.
Své hráče přenechal Kiselovi
Každopádně Petráš se na Letné pohybuje, jak už bylo naznačeno. Navíc opustil některé oblasti, kterými se zabýval v minulosti. Už není hráčský agent, své svěřence podle zákulisních informací přenechal agentovi Karolu Kiselovi, s nímž dříve spolupracoval.
Nechal si však vliv na trenéra Guľu, dříve byl jeho manažerem, později něco jako poradcem. Také proto se zdála linka Sparta–Guľa tolik žhavá. Vedle Česka se Petráš pohybuje také v Itálii, kde působil jako hráč sedm let. Podniká tady v realitách i gastronomii. Jeho hlavní džob je však nyní na Spartě. I když skrytě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
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