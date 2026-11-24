Nový domov Sparty? Křetínský jednal s legendárním architektem, navrhl stadion United
Zatímco v neděli večer vedení Sparty svolávalo mimořádné zasedání představenstva a trenér Brian Priske se pustil do ostré výměny názorů s fanoušky před stadionem, majitel Pražanů řešil možná ještě závažnější záležitost. Daniel Křetínský měl totiž jednat s ikonou světové architektury Normanem Fosterem, který navrhl nový futuristický stadion Manchesteru United.
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O stěhování Sparty z Letné na Strahov se diskutuje už několik let. Aby také ne. Epet ARENA, ačkoli má své kouzlo, už moderním představám nevyhovuje. Proto by chtěli (stále ještě) Letenští hrát na novém stánku co nejdříve. A uprostřed turbulencí v kancelářích k tomu udělal další krok Daniel Křetínský, který se podle webu newstream.cz sešel s jedním z nejznámějších světových architektů Normanem Fosterem.
Stadion má sloužit sportu i zábavě
Autor londýnské okurky či Apple Parku v pondělí v Praze přebral Cenu Jana Kaplického za celoživotní přínos designu a architektuře. Předchozí večer měl řešit s Křetínským stadion Sparty, který začíná dostávat konkrétnější obrysy. Aréna pro 40 tisíc diváků by měla vyrůst na místě chátrajícího stadionu Evžena Rošického na Strahově. Letenští se chtějí stěhovat nejpozději v roce 2033, ideálně dříve.
Vizi projektu nedávno představil na britském portálu TheStadiumBusiness Tomáš Buchal, projektový manažer společnosti EP Real Estate, která pro Daniela Křetínského zajišťuje developerské aktivity. Podle něj má jít o mnohem víc než jen o fotbalový stadion. Komplex by měl „po celý rok sloužit sportu, zábavě i komunitním aktivitám a stát se katalyzátorem rozvoje širšího okolí“. Buchal má projekt blíže představit začátkem příštího týdne na summitu v Manchesteru.
Architekt navrhl unikátní stadion Manchesteru United
Foster patří ve svém oboru ke světové špičce. Důkazem je i plánovaný stadion Manchesteru United, který studio Foster + Partners. Britští architekti představili obří stotisícový chrám ve tvaru stanu. Futuristická stavba má pojmout 100 tisíc fanoušků, nejvíce v Anglii.
„New Trafford“ architekta Normana Fostera • Foster + Partners
Projekt s odhadovanými náklady atakujícími 60 miliard korun má zároveň odstartovat rozsáhlou proměnu okolní čtvrti. V plánu je výstavba 15 tisíc nových domů včetně dostupného bydlení. Podle odhadů by měl celý záměr vytvořit přímo v regionu 48 tisíc pracovních míst a britské ekonomice bezmála 200 miliard korun. V menším měřítku by chtěla v okolí Strahova jistě působit i Sparta.