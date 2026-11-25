Liga očima fanoušků: Slávista Hyský ve Spartě? Tak vemte Chorého jako mentálního kouče
Po prohře 1:3 s Libercem v 15. kole Chance Ligy schytávají příznivci Sparty posměšky ze všech stran. Na Slavii si utahují z „geniálního záložníka Rosického“ i údajného zájmu o slávistického srdcaře Martina Hyského. K němu nabízí Tomáše Chorého jako mentálního kouče. Fanoušek Letenských však slaví, prý si přál konec sportovního vedení k Ježíškovi. Koho by chtěl vidět na lavičce Sparty? Projděte si tradiční rubriku iSportu Liga očima fanoušků.
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Viktoria Plzeň
Dokonalý Hrošovský, mnohdy marnej Wiegele
Podařený výjezd na Bohemku s dopředu vyprodaným plzeňským sektorem začal nečekanou výměnou stoperů – místo Dweha se v základu zjevil Vavro. V útoku rovnou Kabongo i Adu, jinak již ustálená sestava. Po chvíli jsme převzali iniciativu a tlačili se dopředu, ale pěkné kombinace jsme zakončovali slabě nebo nepřesně. Naštěstí Hrošovský po naprosto dokonalém čtení hry vyslal Kabonga do zakončení, které má na rozdíl od Adua perfektní. Wiegele stál při vyrovnávací brance blbě, Matoušek to viděl a potrestal. Mnohdy byl náš obr v zápase úplně marnej – třeba střela z 22 metrů a on ani neskočí a jen uhýbá rukou. Pak šel Adu na gólmana a opět nedal, ach jo. Naštěstí Prebsl jako mazaný útočník docpal i pomocí nevinného obránce míč do sítě. Krásný přímák Čermáka v závěru Wiegele opět neměl (ve zpomaleném záběru je vidět, jak chtěl míč vyrazit, akorát že tam byl o milisekundu pozdě). Naštěstí balon skončil na břevně, pak letěl na čáru a dorážejícího Klokana odstavil výborný Doski. Ufff! Důležité tři body a posun tabulkou jako bonus!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Bohemians Praha 1905
Viróza, respekt hostů a prokletej klacek…
Přiznávám, na Plzeň jsem si hodně věřil. Výkony Bohemky před reprezentační vsuvkou mě k tomuto pocitu plně opravňovaly. Netušil jsem ale, že místo uzdravování kádru a odpočinku, mužstvem proletěla viróza, jež poznamenala tréninkový proces i základní sestavu. Absence Romana Květa je pro zelenobílé fatální, a to i ve chvíli, kdy nehraje ve zrovna životní formě. Možná je to pouze můj sebevědomý dojem, ale částečně ho potvrdil plzeňský kouč Radoslav Kováč – Viktorka přijela do Ďolíčku hodně opatrně nastavena a s velkým respektem. Odpovídala tomu strategie, která zelenobílým příliš nesedí, totiž bezpečně zezadu a rychlé kontry. Když k tomu připočteme individuální chyby a ne úplně špičkové výkony v defenzivě, kdy narážím především na ofsajdsystém jak z okresního přeboru, tak dva inkasované góly jsou asi logickým vyústěním. Šance na vyrovnání byly, ta největší v nastavení poté, co Aleš Čermák tradičně kroutil přímák, ale tentokrát mu stál v cestě ten prokletej horní klacek. Tahle prohra bolí, ale jedeme dál. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Jako na horské dráze. Co Planka a Škrkoň?
Otázka víkendu zněla: Podaří se nám potvrdit tři body z Brna a uspět tak naplno dva zápasy po sobě? Nebo se bude opakovat horská dráha a přijde zase propad? Já byl přesvědčen o tom, že Teplice zvládneme, a před těžkým losem se dostaneme do trochu komfortnější situace. První pochybnosti přišly se sestavou. Proč v ní chybí Planka? To, co docela začínalo fungovat, tedy střed zálohy, se znovu mění a doma hrajeme na dvě šestky. Proč nehraje Škrkoň? Je pro mladého kluka takový problém odehrát třeba 220 minut během devíti dnů? V okamžiku, kdy je na vlně, rozhodl o postupu repre U21 v baráži a Baník při absenci Kubaly momentálně použitelného útočníka nemá? Další věc bylo nesmyslné střídání Smithe v poločase… Ale abych to neházel jen na trenéra, chyby, po kterých jsme dostali góly, se málokdy vidí i v nižších soutěžích. Náš výkon nebyl špatný, ale počítají se body a doma to byla zase nula. Ze sedmi domácích utkání máme pouhých sedm bodů, a to je opravdu tristní… Teď nás čeká Slavia, kde můžeme jen překvapit. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Slavia Praha
Na jednom břehu klid, na druhém veselo
Další repre pauza je za námi a v lize bylo pořádně rušno. Slavia relativně v pohodě zvládla těžký zápas v Olomouci, i když žádné galapředstavení to zrovna nebylo. Právě taková utkání ale vyhrávají tituly – po přestávce, s řadou absencí, a přesto výhra s nulou. Jedinou kaňkou zůstává zranění Mosese, věřím, že zrovna on mohl být v zápase s Villarrealem jedním z klíčových aktérů. Budou to tedy muset vzít za něho jiní – a třeba dvojice Mubarak–Kačor, která v sobotu připravila druhý gól, má podle mě solidní potenciál zazářit na velké scéně. Musím se přiznat, že tentokrát se na Ligu mistrů těším. Poslední zápasy v Evropě měly herně vzestupnou tendenci a Villarreal by nám mohl sedět. Ale to jsme si říkali už tolikrát… Čekání na zápas si zkracuji sledováním událostí na druhém břehu řeky. Neodvolatelný Priske je pryč z klubu i s někdejším geniálním záložníkem a kandidátem byl prý i slávistický srdcař Hyský. Co přijde příště? Tomáš Chorý jako mentální kouč?
Alois Veliký. 35 let, editor
Sparta Praha
Díky, Ježíšku! Já bych bral Kozla
Více než půl roku mám v šuplíku dopis Ježíškovi, aby mně dal speciální dárek. Tím bylo odvolání celého sportovního vedení našeho klubu. Konečně, díky Ježíšku! Snad i Tomáši Sivokovi dojde, že na té potápějící se lodi byl i on. Výběr nového trenéra je vždy provázen krmením fanoušků jmény slovutných, momentálně volných trenérů. Konec Adriána Guľy v Rize nejdřív favorizoval jeho, já od začátku upřednostňuji Luboše Kozla. S Jabloncem máme nadstandardní vztahy, Hollý i Kuol tam odvádějí dobrou práci a Martinec asi také vyhlíží návrat. Priske potvrdil, že trenér–cizinec u nás zatím prohrává. Přivlečení co největšího množství zahraničních hráčů, často nižších kategorií, na úkor těch českých, včetně odchovanců, je cestou do pekel. Narychlo slátanou cizineckou legii je třeba výrazně eliminovat, marody vyhodit a poslat domů na doléčení, smlouva nesmlouva. Stovky milionů jsme už dokázali nesmyslně vyházet jinak. Odstoupivšímu sportovnímu řediteli nevěnuji ani řádek, zklamal. A pokud Sivok bude pokračovat v nastoupené cestě…?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
85%
14%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
64%
32%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
43%
9%
Jablonec
|0%
|0%
34%
49%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
50%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
16%
48%
36%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
50%
35%
Pardubice
|0%
|1%
33%
62%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
70%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
32%
64%
Slovácko
|0%
|7%
93%
Artis Brno
|0%
|12%
96%
Zlín
|0%
|78%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu