Hoftych před Spartou: Vždycky nám chybí kousek, měli jsme dost smůly. Hráči se snaží
Z Letné přijede Sparta v neděli na Letnou. Tu moravskou, kde sídlí bodový odpadlík Chance Ligy. Zlín v sezoně ještě nevyhrál, na předposlední místo ztrácí po patnácti kolech šílených 10 bodů. Přesto je trenér Pavel Hoftych dál pozitivní, své svěřence otevřeně nekritizuje. Prý k tomu má důvod. „Hráči do toho jdou, je tam týmová soudržnost. Kdybychom nejeli na plný kotel, budu s tím mít problém,“ vysvětluje nástupce Bronislava Červenky, jenž věří, že rozklíženou Spartu může outsider v zimě a na těžkém terénu porazit.
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Je pro vás výhoda, že Sparta přijede v neděli s novým trenérem a po duelu Evropské ligy s nizozemským Alkmaarem?
„My máme své problémy, Sparta také. Bude mít tři dny po Alkmaaru. Musíme využít všeho, co se dá. Když dáme víc gólů, vyhrajeme. (úsměv) Snažíme se každý týden dostat hráče do módu, že jdeme hrát a vyhrát. Věříme, že to dokážeme. V tuhle chvíli jsme v pozicích outsiderů, ale máme ještě několik kol do konce podzimu, abychom naši situaci zlepšili. Doma jsme odehráli dost dobrých zápasů, bohužel se špatným koncem. Na konec tady máme Plzeň, která bude taky po pohárech a náročné sezoně. Musíme si přiklonit štěstí na naši stranu.“
Mimochodem, znáte Lukáše Blážu, který vedl zápas proti Alkmaaru?
„Maximálně ze zápasů s béčkem. Osobně se neznáme.“
Vy se snažíte být po každém zápase při hodnocení víceméně pozitivní, nehroutíte se z minimálního bodového zisku. Chcete udržovat tým v dobré náladě za každou cenu?
„Kdyby mužstvo nejelo z mého pohledu na své maximum, tak bych byl daleko kritičtější. Já ale vidím na tréninku i v zápasech, že hráči pracují na sto procent. Když si vezmu třeba to, že máme skoro stejné skóre jako Baník, tak on má čtrnáct bodů a my tři. Vždycky nám chybí kousek, aby se nám to vrátilo. Máme spoustu porážek o gól a remízy, kdy jsme to utkání mohli vyhrát. Je to sezona, kde zatím nejde nic za námi. Určitě ale nedáváme hlavu dolů.“
Fakta jsou ale taková, že máte tři body za patnáct kol. Jen kvůli smůle?
„Měli jsme jí dost. I za Broni Červenky. Vybavím si například zápas v Brně. Celá sezona je od začátku netypická. Hráči do toho jdou, je tam týmová soudržnost. Kdybychom nejeli na plný kotel, budu s tím mít problém. Pevně věřím, že se nám to ještě do konce podzimu vrátí. Všechno si v klubu průběžně vyhodnocujeme a v zimě z toho uděláme nějaký závěr. Hráči se snaží osud zvrátit.“
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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