Footcast: Kdo bude trénovat Spartu ve Zlíně? Slavia porazí Baník podvanácté za sebou
Po událostech, které nastaly v českém fotbalovém rybníčku, bude 16. kolo velmi zajímavé. Sparta v pondělí odvolala sportovního ředitele Tomáše Rosického a z klubu se poroučel také realizační tým Briana Priskeho. Situaci okolo letenského celku, slávistický negativní rekord v Lize mistrů nebo všech 8 zápasů české ligy probrali Jakub Podaný, David Sobišek a moderátor Jakub Železný v aktuální epizodě Footcast Preview.
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Zápas kola: Slavia Praha - Baník Ostrava
Sešívaní porazili Baník v lize jedenáctkrát za sebou a 7x po sobě navíc s čistým kontem. Ostravskému celku se do sestavy vrací po karetním trestu Filip Kubala, ale stále jsou svěřenci Romana Skuhravého v defenzivě moc zranitelní. Slavia bude na svého nedělního soupeře tlačit a zvítězí. V Champions League se střelecky trápí, ale na tuzemské scéně je to jiná písnička.
Hráč ke sledování: Martin Šubert (Mladá Boleslav)
S devíti body za 7 branek a 2 asistence druhý nejproduktivnější hráč české ligy bude cítit i proti olomoucké Sigmě. Bolka doma ještě neztratila bod a Šubert by jí měl pomoci k dalšímu vítězství. Hanáci hrají dobrý fotbal, ale defenzivu nemají úplně vyladěnou, čehož využije právě Šubert a po asistenci proti Zlínu by mohl tentokrát skórovat.
V rámci 16. kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00 abyste se na páteční předehvávku a víkendové duely lépe naladili.
|Zápas
|1
|0
|2
Pá 27. 11. 18:00
ArtisSlovácko
|37%
|28%
|35%
So 28. 11. 15:00
TepliceLiberec
|28%
|29%
|43%
So 28. 11. 15:00
Ml. BoleslavOlomouc
|37%
|27%
|37%
So 28. 11. 18:00
Hr. KrálovéBohemians
|44%
|28%
|28%
Ne 29. 11. 13:00
SlaviaBaník
|77%
|15%
|8%
Ne 29. 11. 15:00
ZbrojovkaPlzeň
|17%
|22%
|61%
Ne 29. 11. 15:00
JablonecPardubice
|48%
|27%
|26%
Ne 29. 11. 18:00
ZlínSparta
|13%
|20%
|67%
St 2. 12. 17:30 · dohrávka 12. kola
LiberecBaník
|50%
|27%
|23%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu