Tipy na trenéry pro Spartu: volní severští kouči, Sarriho učeň či Clarupův bývalý kolega
Nyní stojí na lavičce fotbalistů Sparty trenérský benjamínek Lukáš Bláža, všichni ale ví, že nejde o řešení na delší dobu. Hledá se další kouč, opět v zahraničí. Z různých důvodů nevyšel Adrián Guľa, ani Róbert Klauss, tudíž stopy musí vést jinam. Vydají se Letenští opět (ne)osvědčenou severskou cestou, nebo vykročí úplně jiným směrem? Web iSport dal dohromady seznam šesti zajímavých trenérských tipů, které by na Spartu sedly.
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Jaké jsou požadavky?
Ani změny ve sportovním vedení Sparty neznamenají, že klub bude nějak zásadně měnit své představy o fotbale. Mezi ty patří dominantní fotbal na balonu, důraz na organizovanou strukturu či trpělivá výstavba a útoky přes individuálně ustřelená křídla. Trenér by měl mít rovněž zkušenost s tlakem z vyšších pater tabulky či z prostředí lokálně velkého klubu, aby se nerozkoukával příliš dlouho.
A v neposlední řadě: musí být dostupný. Pro Spartu je extrémně těžké vykupovat trenéry ze smluv, zvlášť pokud se jim v současných angažmá daří. Zřejmě tak bude koukat na trh volných koučů, nebo alespoň těch, kterým může brzy končit smlouva. Stejně tak by měl mít pro trenéra přesun na Letnou smysl z prestižního či jiného hlediska. Sport má několik návrhů.
Nicky Hayen
- Věk: 46
- Národnost: Belgie
- Naposledy trénoval: Burnley
- Předchozí angažmá: Club Bruggy, Genk
Belgický trenér má velmi zajímavý příběh, ještě před čtyřmi lety totiž zachraňoval poloprofesionální Haverfordwest ve velšské lize. Přitom se odmítl adaptovat na specifika tvrdé ostrovní ligy, hrál výstavbu od brankáře a minimum dlouhých nákopů. Nepřipomíná vám to někoho? Má za sebou samozřejmě i elitní angažmá v belgické lize, kam Sparta ráda kouká – Club Bruggy převzal původně jako dočasná varianta, ale dotáhl je do semifinále Konferenční ligy a k titulu.
Příliš velká ryba na Spartu? Ne nutně, jeho poslední angažmá se totiž vůbec nepovedlo a potřebuje restart. V anglickém Burnley (kde trénoval Olivera Sonneho) naprosto propadl, z adepta na postup udělal adepta na sestup a od října je bez práce.
Jess Thorup
- Věk: 56 let
- Národnost: Dánsko
- Naposledy trénoval: Genk
- Předchozí angažmá: Al-Ahly, Augsburg, Kodaň, Genk, Gent, Midtjylland
Zadání splňuje prakticky dokonale. Stejně jako Priske trénoval dánsky Midjtylland a má bohatou zkušenost v Belgii. Získal mistrovské tituly ve třech zemích a navíc vyznává dominantní kombinační fotbal. Když je ale třeba, ukáže i pragmatickou stránku, jako když v bundeslize zachraňoval Augsburg.
Na rozdíl od Priskeho je svolnější ke změnám rozestavení i nastavení týmu. Proč je pro Spartu k dispozici? Poslední dva roky neměl povedené – během exotického angažmá v egyptském Al Ahly mu byl vyčítán příliš defenzivní fotbal a následoval nepovedený návrat do Genku, kde kvůli ofenzivnímu trápení skončil. Teprve před dvěma týdny.
Andreas Engelmark
- Věk: 42 let
- Národnost: Švédsko
- Trénuje: Sirius
- Předchozí angažmá: Brommapojkarna
Pokud by chtěla Sparta vsadit na vycházející trenérskou hvězdu ze severu, jde o zajímavé jméno. Engelmark je sice mladý a relativně nezkušený (první švédskou ligu trénuje tři roky), udělal kolem sebe ale vlny - podceňovaný Sirius vytáhl až do boje o titul. O tom, zda ho získá, se rozhodne tento víkend, kdy finišuje švédská Allsvenskan, společně s Hammarby má Engelmarkův tým 61 bodů. I přes zkušenosti spíše s menšími celky, kouč preferuje aktivní 4-2-3-1, nechce jen čekat na soupeře. Smlouvu má do roku 2027, tudíž by ho Sparta musela vykoupit.
Gaute Helstrup
- Věk: 50 let
- Národnost: Norsko
- Trénuje: Malmö
- Předchozí angažmá: Bodö/Glimt (asistent), Tromsö, HamKam
Je známo, že Tomáš Rosický měl kdysi sen o Kjetilu Knutesnovi, legendárnímu trenérovi Bodö/Glimt. „Norský Ferguson“ ale zůstane snem. Pokud by ale chtěla Sparta špetku z jeho „knowhow“, proč nesáhnout po jeho bývalém asistentovi?
Není to typ trenéra, který by ale ihned implikoval zběsilý presink Bodö, tak to neměl ani v Tromsö, ani v Malmö. Tým se snaží postavit na silných defenzivních základech, libuje si v asymetrických výstavbách hry a nebojí se změnit rozestavení. Linka na Česko je jasná – před sezonou kolem něj našlapovala Sigma Olomouc, která vyznává podobný styl Spartě. Navíc podle mediálních spekulací po víkendu klidně v Malmö pokračovat nebude, klub po nepovedené sezoně hledá kouče (možná Adriana Guľu).
Francesco Calzona
- Věk: 58 let
- Národnost: Itálie
- Naposledy trénoval: Slovensko
- Předchozí angažmá: Neapol (hlavní trenér i asistent), Cagliari (asistent), Empoli (asistent)
Hodit do koše severskou cestu a vyjít úplně jiným, byť Česku geograficky relativně blízkým směrem? Je tu jedna možnost. Italský kouč je po čtyřech letech u slovenské reprezentace od dubna volný, předtím působil především v Neapoli. Pro něj mluví především téměř dvacetiletá spolupráce s uznávaným koučem Mauriziem Sarrim, stejně tak působení s Lucianem Spalettim. Sám se pokusil nasměrovat slovenský fotbal modernějším, techničtějším a dominantnějším stylem fotbalu, ve kterém dává velkou volnost křidelníkům, což by Spartě mohlo sedět.
Komplikovanějším by to bylo s jeho renomé. Ano, Neapol trénoval krátce a relativně neúspěšně, ale zároveň jde o kouče, který dlouhodobě vybírá z nabídek ze Serie A, reprezentací či druhé anglické ligy. Navíc patřil k nejlépe placeným koučům v historii slovenského fotbalu. Nebála by se Sparta stigmatu „Stramaccioni“?
Paul Simonis
- Věk: 41 let
- Národnost: Nizozemsko
- Naposledy trénoval: Wolfsburg
- Předchozí angažmá: Go Ahead Eagles, Heerenveen (asistent)
Další mladá a relativně riskantní volba. Simonis na sebe totiž upozornil v menším klubu Go Ahead Eagles, který s nadprůměrným držením míče a kombinačním fotbalem dovedl k vítězství v poháru a do Evropy. Jeho přechod do vyšší ligy ale nevyšel, ve Wolfsburgu před rokem vydržel pouhých deset zápasů. I podle svých slov bojoval s tím přeměnit přímočaré soubojové mužstvo na technický výstavbový tým. Bez angažmá je rok.
Je tu zajímavá spojitost se Spartou. Wolfsburg totiž sdílí podobnou vizi v trenérech a před Simonisovým příchodem cílil v létě 2025 právě na Briana Priskeho. Nizozemec navíc během svého krátkého německého angažmá spolupracoval s Christianem Clarupem, současným šéfem kondiční přípravy Letenských.
Trenér Paul Simonis • Profimedia.cz