Teplice jsou blíž novým Stínadlům! Mají povolení a hledají zdroje, jaké jsou varianty?
O budoucnosti přestavby fotbalového stadionu mluvil majitel klubu Milan Kratina během Ligy na pivu v Teplicích. „S projektem běžíme hodně dopředu, aby byl nachystaný,“ řekl před fanoušky. Nyní klub oznámil, že získal stavební povolení. Další meta? Peníze.
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Letos v únoru oznámily přestavbu ikonických a padesát let starých Stínadel. Legendární stadion, na němž hrávala fotbalová reprezentace a natáčel se filmový snímek Růžový panter, má přece jen už to nejlepší za sebou.
Teplice se po oznámení svého záměru letos v únoru zabývaly stavebním povolením. Podle původních plánů se mělo začít stavět v roce 2027. Zdá se, že termín bude dodržen. Severočeši čerstvě oznámili, že v pátek 20. listopadu nabylo právní moci stavební povolení na komplexní rekonstrukci stadionu.
Stavba za provozu
Hotovo mělo být zhruba dva roky od zahájení stavby. Tým se nebude během rekonstrukce stěhovat jinam, stavební práce by měly probíhat v souběhu s ligovými zápasy.
Po dokončení projektové dokumentace a absolvování povolovacích procesů se nyní aktuálně vedou debaty o vícezdrojovém financování celého projektu. O otázce financování ostatně Milan Kratina hovořil na nedávné Lize na pivu.
„Optimistickou variantou je, že se peníze najdou třeba v příštím roce. Pesimistická možnost by byla, že se nenajdou nikdy. Musíme proto makat na tom, aby se našly. Je to na diskuzi mezi krajem, námi a státem. Za nás uděláme všechno proto, abychom byli nachystaní ve chvíli, kdy se najdou peníze. V Hradci byli fanoušci na zastupitelstvu s řehtačkami. Fanouškovská obec pomáhá k tomu, aby projekt dostal zelenou,“ zamýšlel se majitel klubu.
„Stadion nevznikne, pokud nedocílíme nějakého vícezdrojového financování. Nechci být úplně pesimistický. Pořád to vidím optimisticky, zatím jedeme podle plánu. V lednu bychom čistě teoreticky mohli sáhnout do nízké severní tribuny. Věřím tomu, že opravdu přijedou bagry a budeme ji bourat. Od března nebo dubna bychom možná už začínali stavět," přitakal ředitekl klubu Rudolf Řepka.
Inspirace z Česka i zahraničí
„Máme vzory z Hradce, Pardubic, známe memorandum Baníku. Víme, jak stavěla Olomouc a Plzeň. Budeme následovat dobré příklady z Česka i zahraničí,“ říkal Kratina v době oznámení svých plánů se stadionem.
Pro teplickou arénu bral inspiraci v německé Jeně, jež vyhrála anketu o „Stadion roku 2024“ a předčila tehdy i zrekonstruované madridské Santiago Bernabéu.
„Vedení FK Teplice cílí na vytvoření modelu celkového financování s důrazem na Statutární město Teplice, jelikož převážná většina měst na celém území České republiky sportovní infrastrukturu vlastní či financují. Vizí je jednat také s Ústeckým krajem, Národní sportovní agenturou a dalšími potenciálními partnery. Cílem je nalézt dlouhodobě udržitelné řešení odpovídající rozsahu investice i jejímu významu pro celý region,“ píše klub ve svém prohlášení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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