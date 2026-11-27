Hledání trenéra Sparty pokračuje, kandidát má přiletět do Prahy. O kom se mluví?
Akce Sparta hledá trenéra nekončí. Kandidáti jsou, sportovní ředitel Tomáš Sivok jede nonstop, nic jiného mu nezbývá. Kalup je nutný, protože už v neděli nastoupí rudí k ligovému střetu v promrzlém Zlíně, do vánoční pauzy je pak čekají ještě tři duely. Kdo je nyní silným kandidátem, jak vypadá slovenská stopa a kdo má přiletět během pátku do Prahy?
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Když seděl ve čtvrtek před půlnocí v tiskovém středisku a odpovídal na nepříjemné dotazy po dalším sparťanském kolapsu, který přišel ve druhém poločase utkání v Evropské lize s fotbalisty Alkmaaru, Lukáš Bláža, dočasný kouč Letenských, popsal situaci.
I jeho slova demonstrují, jak je nepřehledná. Trenér pronesl směrem k dalšímu programu, především nedělní lize ve Zlíně: „To není otázka úplně na mě. Dohoda byla, že povedu zápas s Alkmaarem. A co se bude dít dál, teď zatím nevím.“
Calzona údajně má zájem
Po pondělním výbuchu v podobě konce Briana Priskeho a sportovního ředitele Tomáše Rosického přitom nástupce druhého z nich Tomáš Sivok oznámil, že klub hodlá najít jméno nového kouče „v nejbližších hodinách“.
V pátek dopoledne je však situace dál nejasná. Přesto se objevují nové a nové zvěsti. Proč nedopadly námluvy s Adriánem Guľou? Nemělo jít vyloženě o jednostranné odmítnutí, zájem ochabl z obou stran. Pro jeho angažování přitom mluvila i minulost, Sparta s ním rokovala už potřetí. Především však fakt, že byl po odchodu z Riga FC volný.
Tím však stopa směrem na Bratislavu nemizí. Na nynějším shortlistu je podle informací Sportu Francesco Calzona, který v dubnu skončil po čtyřech letech u slovenské reprezentace. Osmapadesátiletý Ital má údajně o místo zájem, jsou tu však proti. Sám si není jistý, že je velký favorit, protože v seznamu kandidátů jsou vedle něj Skandinávci – a Sparta se dlouhodobě ráda dívá na sever Evropy. Navíc je tu otazník s jeho angličtinou, jež není nejsilnější. Klub přitom v A i B týmu funguje v tomto jazyku.
Variantou kouč Malmö?
Je možné, že se jeho obavy naplní. Podle informací Sportu by měl během pátku přiletět do Prahy jiný kandidát. Spekuluje se o Gaute Helstrupovi. Padesátiletý Nor by měl s klubem jednat. Současný kouč Malmö je pro letenský klub lákavý svou minulostí. Sportovní ředitel Rosický dříve často uvažoval o Kjetilu Knutsenovi, legendárnímu trenérovi Bodö/Glimt. „Norský Ferguson“ ale zůstane snem. Pokud by ale chtěla Sparta špetku z jeho „knowhow“, proč nesáhnout po jeho bývalém asistentovi?
Sparta hrála s Malmö před víc než dvěma lety kvalifikaci Ligy mistrů, ve které uspěla. Švédský celek se momentálně nachází na osmém místě tabulky a v neděli odehraje poslední zápas sezony na domácím hřišti proti celku Brommapojkarna. V tamějších médiích se už spekuluje o možné výměně trenéra, nabídku údajně dostal i výše zmiňovaný Guľa.
„Tlak cítím, ale příliš se jím nezabývám. Neřešil jsem to ani v Bodö, Tromsö, ani na jiných místech. Pro mě je důležité, jestli dokážeme uspět jako tým. Pokud by pro klub bylo lepší pokračovat beze mě, pochopil bych to,“ řekl Helstrup v rozhovoru pro švédský server Fotbollskanalen.
V květnu mimochodem jednal s olomouckou Sigmou. Tehdy se strany nedohodly, protože klub na jeho způsob práce a podmínky (režim během týdenního mikrocyklu, počet tréninkových hřišť, asistentů apod.) ještě nebyl připraven, ačkoli hanácký projekt se Helstrupovi zamlouval.
Mezi dalšími jmény pro Spartu se objevil i Jess Thorup, jenž je volný po konci v Genku. Letenský klub je velmi uzavřený, logicky dění nekomentuje.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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