Šádkovy výroky (zatím) v Plzni zabraly. Jak číst důvěru v Kováče či vánoční dárečky?
Ve čtvrtek večer si Adolf Šádek vychutnával dlouhé ovace a děkovačku pod plzeňským kotlem. Užíval si chvíle naprosté euforie, kdy Viktoria na svém území zničila slavnou Benfiku 4:0. Před důležitým zápasem v Evropské lize byl ale vůči týmu kritický. V rozhovoru pro Nova Sport veřejně okomentoval dosavadní podzim v klubu, nazval ho jasným zklamáním. Jak číst jeho výroky, které minimálně ve čtvrtek večer na mužstvo zabraly? Sport vybral pět z nich.
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„Máme historicky nejhorší vstup do ligy i Evropy. Nikdo v klubu nemůže být spokojený, ani já ne. Je to zklamání.“
KOMENTÁŘ SPORTU - Šádek během osmnácti let ve vedení Plzně nezažil mizernější začátek sezony. Klubový šéf, v zádech se silným majitelem Michalem Strnadem, očekává úplně jiné výsledky. Čísla nelžou – Viktoria za 15 ligových kol nasbírala 23 bodů, například v sezoně 2024/25 jich měla ve stejnou chvíli pod Miroslavem Koubkem o osm víc. Do hlavní fáze Evropské ligy vstoupila třemi porážkami. Pokračovat v takových výsledcích a výkonech je neakceptovatelné, také proto se západočeský boss zřejmě rozhodl veřejně a bez okolků o situaci v klubu promluvit.
„V průběhu podzimu jsem byl několikrát v kabině. Hráči mají zbylé zápasy na to, aby mě přesvědčili, že tady v Plzni mají být. Nemám už sílu hráče přemlouvat, vyhrožovat jim. To už je pryč. Když mě nepřesvědčí, zima bude v Plzni velmi třaskavá.“
KOMENTÁŘ SPORTU - Generální ředitel Plzně k týmu promlouval například před zápasem v norském Lilleströmu. Nevyhrožoval, ale důrazně apeloval na to, aby se hráči probrali. Pohovory a rozmluvy probíhaly už během jara pod Martinem Hyským, kdy mužstvo předvedlo také několik neakceptovatelných výkonů. Šádkovi evidentně došla trpělivost. V případě dalších lapsusů je jasné, že už nebudou žádné rozpravy, ale spíš nástupy do kanceláří a oznamování odchodů některým jedincům. Proti Benfice tým svého šéfa přesvědčil, hráči ale musí ve zbytku podzimu podobné výkony opakovat. V zimě i tak ke změnám v kádru dojde – takřka jistý je odchod Jiřího Panoše (hostování, případně přestup), situaci bude řešit i Karel Spáčil. Smlouvy v létě končí Matěji Vydrovi, Princovi Aduovi a Cheickovi Souarému. Plzeňská skvadra teď hraje o to, do jak početných změn se vedení pustí.
„Radek mi sedí, je to skvělý trenér, dal mužstvu impuls, který potřebujeme. Ale Plzeň musí být úspěšná a my dneska úspěšní nejsme. Radek ví, o co hraje. Přál bych si, aby pokračoval, to znamená, že budeme mít dobré výsledky. Zatím tomu tak není.“
KOMENTÁŘ SPORTU - Pod silným tlakem zůstává i trenér. Kováčovi výrazně pomohlo, že se dostal na vlnu, vyhrál posledních pět ze šesti zápasů a remizoval se Spartou. Výrazným počinem je i poslední demolice Benfiky. Stále musí obhajovat svou práci výsledky. Šádek přiznal, že pokud Kováč dokončí sezonu na místech zaručující evropské poháry, aktivuje se jeho dvouletá opce. Pokud by zbytek podzimu ale dopadl mizerně, trenérská pozice se v kancelářích Doosan Areny otevře už během zimní pauzy. Aktuálně se Kováč o své místo bát nemusí - po rozpačitém startu už jsou vidět reálné výsledky. Po přeřazení do béčka nastartoval Prince Adua, stále lepší výkony i statistiky mačká z Christophea Kabonga. Našel správné rozestavení i ideální základní sestavu, trefou může být Tobiáš Pališčák (19). Mladého stopera na rozdíl od Jiřího Panoše v sestavě podržel a teď mu to vrací perfektními výkony. Výrazně nahoru šli i další hráči, kteří v závěru éry Martina Hyského hráli pod své možnosti (Sampson Dweh, Merchas Doski nebo Amar Memič).
„Něco jsme před sezonou říkali s Martinem Hyským na tiskovce a evidentně to netrefili. Dostali jsme naloženo ze všech stran. Jsme špatně postavení v ligové tabulce i v Evropě, ve vedení smýšlíme jinak. Když to frajeři na hřišti nepochopí, v Plzni si vánočních dárečků rozbalíme víc, než jsou obvyklé jeden, dva, tři. Víckrát jim to už říkat nebudu.“
KOMENTÁŘ SPORTU - Titulové ambice, o kterých byla v Plzni před sezonou řeč, jsou vzhledem k náskoku Slavie fuč. Šádek přiznal, že s tehdejším trenérem neodhadli situaci. Pokud Plzeň bude na konci podzimu ztrácet, o to víc hráčů kádr v zimě opustí. Vedení se v takovém případě pokusí přivést až pět „dárečků“, tedy fotbalistů do základu. Zřejmě nepůjde o vyskautované a datově dobře vypadající mladíky ze zahraničí (Faal, Lawal, Toure), ale o kvalitu se zkušenostmi z ligy. Cílem mohou být aktuální opory Olomouce (Baráth, Soldo), případně Liberce (Kayondo, Faye, Lukáš Mašek). Domluvený má být příchod křídelníka Solomona Johna z Mladé Boleslavi, na listu je i středočeský polař David Kozel.
„Rodinný klub se mění na větší, je na nás, jak to tady zvládneme. Plzeň nemůže být neúspěšná, tak to mám nastavené. Až nebudu chtít být úspěšný, přestanu dělat fotbal.“
KOMENTÁŘ SPORTU - V pozici generálního ředitele a minoritního akcionáře si Šádek drží rozhodující vliv nad denním chodem klubu a sportovní oblastí. S majitelem Michalem Strnadem a jeho lidmi řeší zásadní otázky v řízení klubu, kde nerozhoduje sám. Plzeň se mnohem víc mění do profesionálně řízené firmy korporátního střihu. Detailní porady, reporty, datové výstupy, analýzy a další procesní záležitosti jsou na denním pořádku. Cesta větších možností pod bohatým majitelem by měla být úspěšná, ale zatím není. Všichni v Plzni si na nové nastavení zvykají a musí ho akceptovat. Šádek nesnáší porážky a odmítá akceptovat stav, kdy klub během podzimu výrazně krvácel.