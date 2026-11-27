Kdo je Priskeho nástupce: ofenzivní DNA i vazba na City. Má zlatou ruku na talenty
Raději vyhrává 5:4 než 1:0, v Norsku ukončil 43 let dlouhé čekání na mistrovský titul a pomáhal v rozletu dnešním světovým hvězdám, jako jsou Martin Ödegaard či Virgil van Dijk. Fotbalovou Spartu má z herní a výsledkové krize vyvést jednapadesátiletý Nor Ronny Deila, který má úzké vazby na Manchester City. Jaký je trenér, jehož si vedení na Letné vybralo za nástupce Briana Priskeho?
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Ofenzivní DNA
Sám sebe popisuje jako výrazně útočného trenéra s památnou větou: „Raději vyhraju 5:4 než 1:0… i když 1:0 je taky dobré.“ Prosazuje rozehrávku odzadu s vytvářením přečíslení po stranách (3 na 2, 2 na 1), centry do vápna, vysoké držení míče, ale zároveň kolmost a okamžitý represink po ztrátě balonu.
Zlatá ruka na mladé talenty
Proslul odvahou dávat šanci mladým hráčům. Ve Strömsgodsetu dal ligový debut tehdy teprve šestnáctiletému Martinu Ödegaardovi, v Celtiku pomohl k raketovému vzestupu Virgilu van Dijkovi a vytáhl do áčka osmnáctiletého Kierana Tierneyho.
Historický zlom v Norsku i trofeje ve Skotsku
V roce 2013 dovedl Strömsgodset k prvnímu mistrovskému titulu po dlouhých 43 letech, načež s Celticem získal dva skotské tituly v řadě (2015, 2016) a Skotský ligový pohár.
Studijní stáže u evropské elity
Podle norského listu Drammens Tidende trávil volný čas cestováním po Evropě a studiem tréninkových metod v progresivních klubech, konkrétně v Ajaxu Amsterdam, Borussii Dortmund a Manchesteru City.
Úzké vazby na City Football Group
Díky spolupráci s Manchesterem City si už během angažmá v Norsku i Skotsku pravidelně bral na hostování mladé talenty z jeho akademie a osvojil si herní principy skupiny City.
Emoce, pokora a budování klubové kultury
V bývalých působištích byl oblíbencem fanoušků díky vášni a proaktivnímu fotbalu. Tehdejší sportovní ředitel NYCFC David Lee ho popsal jako „neuvěřitelně vášnivého, pokorného a pracovitého lídra, který exceluje v budování týmové kultury a prostředí v kabině“.
Striptýz na hřišti
O tom, že je Deila showman každým coulem, svědčí i jeho památná oslava z prosince 2021. Před svým nástupem do New York City FC totiž slíbil, že pokud s klubem vyhraje pohár MLS, svlékne se přímo na hřišti do spodního prádla – přesně tak, jak to už dříve udělal při záchraně norského Strömsgodsetu.
Když pak jeho svěřenci ve finále play off udolali na penalty Portland, norský kouč svůj slib do puntíku dodržel: v chladném odpoledni shodil košili i kalhoty a přímo na trávníku před fanoušky vystřihl několik kliků v trenýrkách. „Vítězství se musí oslavovat a tohle bylo obrovské. Možná jsem toho při nástupu řekl až moc, ale nelituju. Když budeme dál vyhrávat trofeje, udělám to klidně znovu,“ smál se tehdy Deila.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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