Možné odchody ze Slavie: do Edenu se dívají z Anglie, Německa i Itálie. O koho je zájem?
Divoká přestupní zima v Edenu? Možná spíše směrem dovnitř, než ven. To ale neznamená, že o některé hráče se Slavia nebude „bát“, nebo že některým sama nebude hledat angažmá. „Neumím říct, zda někdo odejde, zájem o kluky je velký,“ přemítal Jindřich Trpišovský, který předpokládá spíš velký letní prodej. O kom je ve Slavii nejvíc řeč?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Štěpán Chaloupek
Stoper
Věk: 23 let
Hodnota na Transfermarkt: 240 milionů korun
V létě kolem něj panovala nejistota až do září. Na komplexního stopera s vysokou gólovou produktivitou se vyptával Hull City, Ipswich, Benfika, Lazio či AS Řím. Charakterní odchovanec Teplic se ale nikam nehrnul. „Já byl nastavený tak, že nebudu zklamaný z toho, když zůstanu,“ řekl. Slavii dal slib, že vydrží ještě minimálně půlrok, pomůže v Lize mistrů.
Přes složitý start sezony po mistrovství světa a několik zranění v průběhu podzimu svůj slib dodržel. Nyní panuje v Edenu napětí, že i přes časté absence se pro Chaloupka velké kluby v zimě vrátí. Slavia navíc od odchodu Christose Zafeirise nerealizovala žádný velký prodej a ráda při do kasy dostala další finanční obnos. I přesto, že by se stoper mohl vrátit ještě v závěru podzimu, možná už jeho případné zranění klub riskovat nebude.
David Moses
Záložník
Věk: 22 let
Hodnota na Transfermarkt: 240 milionů korun
V Edenu ví, co v Nigerijci mají – diamant. Je to vidět, kdykoliv vstoupí na hřiště. Z driblinku, pohybu s míčem společně s precizností v soubojích je vidět, že českou ligu přerostl. Už před rokem a půl informoval Sport o intenzivním skautingu z Premier League, třeba Newcastle ho má na listu dlouho. Jediné „štěstí“ pro Slavii? Svůj poklad nemůže ukazovat naplno.
Úvod sezony strávil pod trestem, pak naskakoval za dvojicí Nowak-Sadílek spíše z lavičky. Také se dvakrát zranil. Kdyby hrál každý zápas v základu, lukrativní zimní přestup by byl prakticky jistotou. Takhle ve Slavii roste přesvědčení, že Moses v týmu vydrží do léta. Ale jeden nikdy neví...
Wiktor Nowak
Záložník
Věk: 22 let
Hodnota na Transfermarkt: 120 milionů korun
Přestup po pouhém půl roce? To v Edenu dlouho nebylo. Celkově si „sešívaní“ dávají záležet na tom, aby opory či cenné přestupní artikly vydržely v klubu alespoň rok a půl. Bylo to tak se Zafeirisem, Dioufem i dalšími. Faktem ale je, že Nowak je nečekaně v kurzu. V letě se nečekalo, že jeho vzestup nabere takové obrátky – pět ligových branek, gól Arsenalu, nominace do reprezentace a najednou se na polský zázrak začínají koukat kluby z celého světa.
„Na jednoho hráče tu bylo dnes koukat pět klubů,“ pravil Trpišovský po Villarrealu. Podle informací Sportu jde právě o Nowaka, zdroje hovoří třeba o Borussii Dortmund, Fenerbahce či anglických klubech. Neřekne si Slavia v případně snové nabídky, že je lepší prodat zboží, dokud je žhavé?
Tomáš Chorý
Útočník
Věk: 31 let
Hodnota na Transfermarkt: 54 milionů korun
Tento příběh je celkem jasně nalajnovaný. Chorý po svém posledním červeném extempore ve Slavii skončil, už si za ní nekopne a v zimě klub opustí. Nejdůležitější otázka teď tedy není „jestli“, ale „kam“ a „za jakých podmínek“. Slavia si představuje, že ze své bývalé opory vymáčkne ještě nějaký ten milion, situace na trhu je ale těžká. Zahraniční kluby vidí Chorého situaci: 31 let, vyřazen z kádru, na prodej, s půl rokem do konce smlouvy.
„Nabídky jsou, všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr. Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje,“ potvrdil agent David Nehoda. Saudská Arábie může být dost realistická varianta, stejně jako možnost, že Chorý nakonec odejde zadarmo. Přeci jen může opět intervenovat majitel Pavel Tykač, se kterým má útočník kladný vztah.
Kdo odejde na hostování?
I přes (na slávistické poměry) úzký kádr, by mohli někteří hráči hledat vytížení na hostování. Z A týmu je řeč například o Toumanim Diakitém, který se po nákladném přestupu z Liberce neadaptoval na nároky Slavie a v základní sestavě byl jen dvakrát.
Zájem rozhodně bude o talentované krajní duo Jakub Kolískek a Eliáš Piták, kteří se Slavií sezonu odstartovali. Potřebují se ukázat na elitní úrovni. „Kuba s Eliášem hrají druhou ligu dobře, trochu ji i převyšují. Věříme, že o ně v zimní přestávce bude někde zájem,“ říkal v září kouč béčka Tomáš Heidenreich. Na přetřes bude rozhodně i jméno Hamidoua Kantého, který je dlouhodobě mimo, ale o rozsahu jeho zranění klub dosud mlčel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu