SESTŘIHY: Jablonec - Pardubice 1:0. Bohemians porazili Hradec, Boleslav už je druhá
Program 16. kola fotbalové Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které brněnský Artis přehrál Slovácko 4:1 po divokém průběhu, kdy rozhodčí tasil hned čtyři červené karty. V sobotu se hrály další tři zápasy. Mladá Boleslav porazila olomouckou Sigmu 3:2, Teplice remizovaly s Libercem 2:2 a Hradec Králové ztratil všechny body proti Bohemians poté, co sice vedl, ale nakonec prohrál 1:2. V neděli Slavia po velké otočce porazila Baník 3:2, Jablonec porazil Pardubice 1:0 a Zbrojovka hrála proti Plzni bez branek. Na závěr programu Sparta přerušila sérii bez výhry a zvítězila 3:0 ve Zlíně. SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
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Artis Brno - Slovácko 4:1
Artis otočil duel se Slováckem a zvítězil 4:1. Hosty poslal po půlhodině do vedení Marek Havlík v době, kdy hrál Artis po vyloučení Quadriho Adedirana z deváté minuty v deseti, před pauzou v oslabení srovnal Dominik Sarapata. Po změně stran dostal červenou kartu i hostující Tichomir Kostadinov a v 65. minutě otočil stav Alexis Alégué. V závěru byl ještě vyloučen gólman Slovácka Milan Heča a výhru nováčka v dlouhém nastavení podtrhli Neil Glossoa a Sacha Komljenovic.
Mladá Boleslav - Olomouc 3:2
Středočeši vyhráli i osmý domácí zápas v sezoně nejvyšší soutěže. Středočeši rozhodli třemi góly v úvodním dějství, po standardních situacích se prosadili obránci Martin Králik, Matěj Hybš a Denis Donát. V závěru snížili střídající Matěj Hadaš s Hilmirem Mikaelssonem. Mladá Boleslav se posunula na druhé místo neúplné tabulky o bod před Liberec, který má utkání k dobru. Sigma je šestá.
Teplice - Liberec 2:2
Slovan v nejvyšší soutěži ztratil body po sérii tří výher a v neúplné tabulce klesl na třetí místo za druhou Mladou Boleslav. Skóre v 26. minutě otevřel teplický Marcel Čermák, před přestávkou vyrovnal Lukáš Mašek. Liberec měl v závěru po gólu Lukáše Hůlky na dosah vítězství, střídající Matyáš Kozák se však v 86. minutě postaral o dělbu bodů. Domácí se nejméně do neděle posunuli na čtvrté místo.
Hradec Králové - Bohemians 1:2
Domácí vedli od druhé minuty zásluhou Toma Slončíka, ještě v první půli vyrovnal Samuel Obinaja a po změně stran otočil skóre Roman Květ. Pražané zvítězili v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a v neúplné tabulce poskočili na osmé místo. Východočeši prohráli počtvrté z posledních pěti kol a zůstali dvanáctí. Hradec podlehl Bohemians po čtyřech utkáních, doma s nimi prohrál teprve podruhé z posledních 13 duelů nejvyšší soutěže. „Votroci“ ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů před vlastními diváky nebodovali.
Slavia - Baník 3:2
Pražané udolali Ostravu po obratu 3:2. Obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v soutěži. Favorita poslal v úvodu do vedení Ange N'Guessan, Baník do přestávky překvapivě otočil stav góly Artúra Musáka s Davidem Plankou. Po hodině hry srovnal Emmanuel Ayaosi a v 84. minutě dokonal obrat tečí střídající Mikuláš Konečný.
Zbrojovka - Plzeň 0:0
Plzeň remizovala v Brně se Zbrojovkou 0:0 a nenavázala na čtvrteční vítězství 4:0 nad Benfikou Lisabon v Evropské lize. Viktoria prohrála jediné z posledních sedmi kol, brněnský nováček nezvítězil v lize pětkrát v řadě.
Jablonec - Pardubice 1:0
Jablonec doma porazil Pardubice 1:0. Severočeši navázali na čtvrteční výhru 2:0 nad Luganem v Konferenční lize, jediný gól vstřelil v 86. minutě Sebastian Nebyla z penalty.
Zlín - Sparta 0:3
Sparta zvítězila v premiéře pod norským trenérem Ronnym Deilou ve Zlíně 3:0. Utkání rozhodli hosté v prvním poločase, kdy se trefili Jonatan Brunes a Andrew Irving. Po změně stran stanovil konečné skóre John Mercado. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži po třech zápasech a jsou čtvrtí, na vedoucího obhájce titulu Slavii dál ztrácejí 13 bodů. „Ševci“ jako jediní v ligové sezoně čekají na vítězství a z posledního místa jim na patnácté Slovácko chybí 10 bodů.
Základní část - 2026/2027
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
81%
18%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
41%
49%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
36%
51%
13%
Teplice
|0%
|0%
35%
53%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
56%
22%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
46%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Pardubice
|0%
|1%
27%
70%
Artis Brno
|0%
|6%
94%
Slovácko
|0%
|9%
96%
Zlín
|0%
|83%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Sparta
|16
|8
|3
|5
|30:17
|27
|5
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|16
|0
|3
|13
|11:31
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu