Ikonické oslavy trenéra Sparty. Kliky ve spodním prádle, Ronny Roar převzal i Klopp
Sparťané se mohou těšit na nového trenéra a právě spojení s fanoušky umí Ronny Deila po vítězných zápasech velmi silně budovat. „Je důležité mít s nimi blízký vztah, bez nich by byl fotbal mrtvý,“ hlásal před dvanácti lety, když světu poprvé ukázal svou typickou oslavu zvanou „Ronny Roar“. Pokud Letenští uspějí ve Zlíně, může se jí kotel na výjezdu dočkat už v neděli.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jeho gesto si později propůjčila řada světových trenérů. Tím asi nejznámějším je Jürgen Klopp, který v Liverpoolu po vítězných zápasech utužoval vztah s fanoušky totožným způsobem, kterým zbláznil o pár let dřív Deila tribuny Celtic Parku.
Prakticky každý návštěvník fotbalových stadionů někdy viděl podobnou scénu. Trenér se po vítězném zápase vydá ke kotli, po cestě šponuje atmosféru – tleská, točí rukama a různě hecuje už tak nadšené publikum.
Oslavu odstartoval gólem Van Dijk
Když se přiblíží k postranní čáře, třikrát energicky zapumpuje levou rukou ve vzduchu. U každé rány pěstí do vzduchu pak hlasitě spolu s fanoušky vykřikne oslavné „YEAAAH!“ („JOOO!“)
Dnes již ikonická oslava kouče ze severu vznikla spontánně. Když přišel Deila do Celtiku, úvod mu nevyšel zrovna podle představ a v lize ztratil body ve čtyřech z prvních osmi utkání. Když potom ve 13. kole vyhrál obhájce titulu gólem Virgila van Dijka v 90. minutě 2:1 na půdě Aberdeenu, cítil, že získal tým i fanoušky na svou stranu, spadl z něj tlak a pod kotlem se pořádně odvázal, čímž se narodil proslulý „Ronnyho řev“.
„Jsem hodně emotivní chlap a v takovou chvíli jsem nedokázal udržet emoce uvnitř. Byl to skvělý pocit, fantastický moment. Bojovali jsme jeden za druhého až do konce a dostali jsme odměnu, bylo to úžasné,“ jásal tehdy kouč, který následně dovedl Celtic ke dvěma titulům.
Kliky ve spodním prádle
I když opustil Skotsko, oslavu si s sebou vzal i do dalších angažmá. Na sociálních sítích najdete stejné gesto po vítězných zápasech norské Vålerengy, belgického Standardu Liege i Brugg, stejně tak amerických New Yorku City i Atlanty.
Pro oslavy s fanoušky měl navíc vždycky slabost. Při své první štaci jako hlavní trenér v norském Strømsgodsetu slíbil, že pokud se klub zachrání v nejvyšší soutěži, na oslavu se svlékne do spodního prádla. Všechno splnil a po zajištění účasti v nejvyšší norské lize v roce 2009 před kotlem svlékl svršky a v trenýrkách vystřihl několik ukázkových kliků.
Stejná scéna se opakovala i o dvanáct let později. Tentokrát doručil první velkou trofej New Yorku City a při oslavách neváhal stáhnout košili, boty i kalhoty a vrhnul se na zem a za odpočítávání nadšeného publika opět udělal deset kliků. „Je to náročné. Už mi není 35, ale 46, takže to bylo složitější a myslím, že moje děti na mě nebudou zrovna pyšné. Určitě to ale stálo za to,“ odpovídal následně novinářům s úsměvem.
Podobné obrázky by si určitě brzy rádi přáli vidět i fanoušci Sparty. „Vítězství musíte oslavovat a tohle byla velká výhra. Možná jsem při nástupu do funkce řekl až moc, ale nelituju toho. Pokud budeme dál vyhrávat trofeje, udělám to znovu,“ slíbil v euforii.
Další pohár od té doby však nad hlavu nezvedl. Dočkají se příštího striptýzu fanoušci na Letné?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu