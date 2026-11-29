Velké zimní změny ve Slavii: ve hře odchody, ale i doplnění kádru. O kom se mluví?
Ať už je leden! To si dost možná přejí na Slavii. Nenechte se mýlit lichotivým ligovým postavením, ale Pražané dojíždí podzimní část fotbalové Chance Ligy téměř s prázdnou nádrží. Mnohdy ani nezaplní lavičku, naprostá většina kádru si už prošla zraněními, výkony leží na bedrech těch, od kterých se to nečekalo. „Na to, co jsme tu mívali, je tu teď jeden z nejužších kádrů,“ připomněl Jindřich Trpišovský. Proč jsou dosavadní výsledky skoro zázračné a jak se chystá klub situaci řešit?
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Pohled na střídání Slavie v utkání Ligy mistrů proti Villarrealu byl všeříkající. Změnit skóre naskočili z lavičky mladíci Pavel Kačor, Oskar Kubiak a v závěru veterán Ivan Schranz. K dalším střídáním Jindřich Trpišovský nesáhl, více nábojů ani neměl. Z A-týmu mu zbyl bek Samuel Isife, toho času bez formy, a stoper Mikuláš Konečný. Zbytek? Posily z B týmu či dorostu.
Faktor zranění je něčím, co Slavia řeší celou sezonu. Možná ne tak nahlas, protože v lize se jí daří. Je s přehledem první, neprohrála. Není se na co vymlouvat. Přitom zdravotní potíže tohoto kalibru by otřásly skoro každým týmem. „Víme, že když v jiných týmech vypadnou dva až tři hráči, je to velký zásah. Nám někdy chybí šest až sedm a zvládneme to,“ podotknul Trpišovský.
Nejen že chybí hráči, chybí i ostřílení hráči
Pojďme být konkrétnější. Od 7. ligového kola (Zbrojovka Brno doma, před startem Ligy mistrů) se stalo jen dvakrát, že Slavia zaplnila maximální kapacitu lavičky. Nejen že chybí hráči, chybí i ostřílení hráči. Například v Teplicích měli „sešívaní“ dvě volná místa na lavičce a další čtyři zaplnili junioři. Ve Zlíně rovněž dva hráči chyběli, a to dojeli přes republiku s týmem dva dorostenci. V posledním ligovém zápase v Olomouci to bylo podobné.
Při ještě podrobnějším pohledu zjistíme, že na seznamu borců, kteří kvůli zranění/nemoci chyběli dva a více zápasy, jsou všichni hráči z kádru s výjimkou šesti „železných“ – brankář Nazar Domčak, Mikuláš Konečný, Tomáš Vlček, Emmanuel Ayaosi, Wiktor Nowak a Michal Sadílek.
Z toho jen Nowak a Sadílek patří mezi dlouhodobé pilíře základní sestavy. Ostatní opory, včetně potrestaného Tomáše Chorého, musel Jindřich Trpišovský složitě nahrazovat.
Opět ale přichází do hry „zastupitelnost“, o které Jindřich Trpišovský tak rád mluví. Tento faktor hrál na podzim velkou roli, trenér prakticky vyždímal kádr na maximum, každý musel alespoň z části přiložit ruku k dílu. Slavia má hned šest hráčů s vytížením mezi 100 a 300 minutami, například Sparta (po odečtení letních odchodů) ani jednoho. Na 90 % celkové minutáže potřebovala využít 17 hráčů, o jednoho méně než minulý podzim.
Ne, že by na tuto skutečnost byla Slavia připravená. „Na to, co jsme tu mívali, máme jeden z nejužších kádrů. Nepočítáme tam třeba Ogbua, který byl zraněný na celý podzim, je to kolem dvaadvaceti hráčů, plus dva brankáři. A ve zdravotní situaci, ve které jsme, jste vždy v mínusu. Ani si nepamatuji, že bychom na podzim museli někoho dávat mimo nominaci,“ poznamenal Trpišovský.
Je to pravda, jen zkraje sezony se na lavičku nevešel třeba Denis Halinský a Albert Labík, oba záhy odešli. Jinak opět: kádr byl využit na maximum. I se součtem všech dlouhodobých marodů má tým 29 hlav, třetí nejnižší počet v lize po Plzni a Hradci Králové.