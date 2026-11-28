Deila vedl jediného Čecha. Co o něm říká? Energetická bomba a důraz! Ale i varování
Vystřídal už řadu klubů a celkem vyslal Ronny Deila do hry 402 různých hráčů. Českou vlaječku najdete jen u jednoho z nich. Filip Twardzik (33) ve svých jednadvaceti letech naskočil pod novým trenérem fotbalové Sparty k jedinému zápasu při těžkých začátcích v Celtiku a byl u prohry 0:1 proti Inverness. Jeho hlavní zpráva pro letenský klub: „Potřebuje trošku času. Když do toho dáte 110 procent, máte vyhráno,“ vzkazuje obránce, který nyní působí ve slovenské Skalici. Od 13:30 je pak dnes tisková konference s novým koučem Sparty.
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Jaké máte na trenéra vzpomínky?
„Už je to dlouho, ale určitě pozitivní. Strávili jsme spolu jen krátké období, a když přišel, já se zrovna vracel po zranění, takže jsem to měl o něco těžší a tolik jsem nehrál.“
Jak byste Deilupopsal jako trenéra?
„Už tehdy měl svou vizi. Je to víc než deset let, takže se mohlo hodně změnit, ale jasně věděl, co chce. Na začátku byla potřeba trpělivost (z prvních osmi ligových zápasů Celtic čtyřikrát ztratil), ale pak přišly výsledky i tituly.“
Takticky byl hodně na výši
Vzpomenete si, jak vypadal jeho příchod do kabiny Celtiku a co může čekat Sparta?
„Patřil jsem mezi mladé hráče a do áčka jsem teprve pronikal. Jako první bych použil slovo energie. Nová zahraniční energie klubu vždycky pomůže. Takticky byl navíc také hodně na výši.“
Jaké jsou základní principy jeho hry?
„Hlavní je důraz, což bylo ze začátku složitější a tým si na trenéra musel zvyknout. Celý jeho systém se opíral o důraz, tím se chtěl prosadit. Samozřejmě i fotbalovost a taktika hrály velkou roli. Teď už může být úplně jiný, takže si netroufnu říct, s jakým systémem přijde do Sparty. Důraz a presink jsou základy, ale určitě nejde o zběsilý fotbal a lpí na organizaci, což bylo vidět i na tréninku. Není to žádné lážo plážo. Dokáže si skvěle dirigovat jednotlivé hráče a nezajímá ho, jestli jsou starší nebo mladší. Když do toho dáte 110 procent, máte vyhráno.“
Velký důraz údajně klade na životosprávu. Zažil jste to na vlastní kůži?
„Na to si úplně nevzpomenu. Celtic to hodně prosazoval už před jeho příchodem, takže velká změna nepřišla, ale možná do toho ještě přidal něco svého. Určitě mu na věcech jako kondice a strava záleželo.“
Začátky v Celtiku nebyly ideální
V poslední době střídal kluby relativně rychle. Může jeho osobnost vytvářet třecí plochy?
„Může se to stát. Už jsem zmiňoval, že potřebuje čas. Začátky v Celtiku taky nebyly ideální, ale pak si to sedlo a úspěchy přišly. Pak se vše samozřejmě hodnotí lépe. V kontaktu s ním už nejsem a detailně nesleduju, proč v dalších klubech vydržel kratší čas.“
Práce s mezinárodní kabinou a angličtina u něj asi nebudou problém, že?
„Rozhodně ne. Angličtinu ovládá velmi dobře, je to mezinárodní trenér a působil ve vícero klubech, takže to nebyl problém ani v Celtiku (šlo o Deilovo první zahraniční angažmá). Měli jsme řadu mezinárodních hráčů, podobně jako je to ve Spartě, takže věřím, že v tomhle ohledu může každému vyhovovat.“
Jaká by tedy byla vaše doporučení pro Spartu?
„Trpělivost. Trenér potřebuje trošku času. Je taková energetická bomba a určitě dokáže přinést výsledky. Když mu dají čas, věřím, že se Sparta zase vrátí zpátky k výkonům, které ji zdobily pár let zpátky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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