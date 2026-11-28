Glossoa a Alégué, symboly rozjetého Artisu. Obránce míří do Slavie, křídlo už nezlobí
V klubu mu skoro nikdo nerozumí, jeho angličtina je slabá. Domluví se jen s některými africkými spoluhráči, kteří ovládají francouzštinu. Neil Glossoa (22) se však komunikační bariérou netrápí, je rád, že mu jde fotbal. A to tak, že v zimě téměř jistě dostane šanci ve Slavii, odkud hostuje v Artisu. Takového borce si Jindřich Trpišovský nemůže nechat ujít. „Teď na to nemyslím. Jsem rád, jak mě přivítali v Brně. Je to moje první angažmá v zahraničí a cítil se tu velmi dobře,“ tvrdil objev podzimu.
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V pátek pomohl gólem a výborným výkonem ke svalení Slovácka (4:1), levačkou k tyči dal svou druhou branku v Chance Lize. Jako pravý bek, který není líný na krok a má skvělé náběhy do vápna. Nezastavil ho soupeř, ani náročné klimatické podmínky. Během utkání mrzlo, chumelilo.
„Když jsem hrál v mládeži v Auxerre, taky tam docela často sněžilo. Na takové podmínky jsem zvyklý, žádný problém,“ usmál se odchovanec slavné francouzské akademie.
Jako bych střílel na normálního brankáře
Nováček soutěže předvedl málo vídaný obrat z 0:1 na 4:1, souseda v tabulce převálcoval i herně. Zásadně k tomu přispěli cizinci Glossoa s Aléguém, nejlepší hráči na trávníku.
„Jsem velmi hrdý na tým, jak jsme dokázali zareagovat na vyloučení,“ zmínil Adediranovu červenou kartu v deváté minutě. V oslabení domácí vyrovnali a po přestávce nedisciplinované a chybující Slovácko zničili.
Dvaadvacetiletý obránce skóroval, když stál v bráně stoper Jocelyn Behiratche místo vyloučeného Milana Heči. Hodil si balon na levačku a poslal ho po zemi podél náhradníka z pole. „Bylo to pro mě stejné jako bych střílel na normálního brankáře. On je profesionál, nemyslel jsem na to, kdo je v bráně,“ líčil Glossoa s pomocí překladatele z francouzštiny do angličtiny.
Česky se nedomluví ani křídelník Alexis Alégué (29), byť je v Čechách a na Moravě už čtyři roky. Provází ho pověst mimořádně šikovného, leč problémového hráče s velkým egem. Užili si s ním ve Vyškově i poté v Jablonci. V Brně však nezlobí a ve většině zápasů je skvělý. Proti Slovácku se rovněž trefil, další zásah mu navíc rozhodčí sporně neuznali. Risk s jeho angažováním vyšel.
Lehkonohý technický Kamerunec, který dal gól i ve francouzské Ligue 1 v dresu FC Nantes, šel evidentně do sebe a maká pro tým. „Je pro nás důležitý,“ uznal kouč Roman Nádvorník. „Od té doby, co přišel, pracuje a funguje dobře. Šly o něj zvěsti, že se mu nechce bránit, ale my jsme s ním velice spokojení,“ dodal.
Nejen díky Aléguému a Glossoovi hraje nováček atraktivní fotbal a začíná produkovat i výsledky. Přezimovat by chtěl mimo barážové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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