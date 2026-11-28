Deila sám otevřel kauzu s taxikářkou: Životní lekce. Řešili jsme to, přiznal Sivok
Tohle byl chytrý tah, elegantní odpálení nepříjemných otázek. Tisková konference s Ronnym Deilou, novým koučem Sparty, začala jeho kajícným prohlášením. Důvod byl jasný, jeho poslední angažmá skončilo skandálem. V Izraeli, kde vedl Maccabi Tel Aviv, byl vyšetřovaný kvůli sexuálnímu obtěžování taxikářky. Obvinění nakonec bylo staženo.
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Bylo jasné, že by na to přišla řeč. Kouč Ronny Deila však zareagoval ihned. I když měl jako první mluvit sportovní ředitel Tomáš Sivok, trenér si sám od sebe vzal slovo a začal mluvit o tom, co se před časem stalo.
„Prožil jsem v Izraeli velmi dobré časy mimo toho, co se přihodilo. Pak už jsem nemohl pokračovat. Je nejlepší tím začít, protože to byla událost, za kterou se velmi stydím a která mě velmi mrzí. Byl jsem za to potrestán a zasloužil jsem si to,“ povídal norský trenér, nástupce Briana Priskeho, s nímž Sparta jednala od pondělí, a patřil mezi čtyři kandidáty na uvolněné místo.
„Vím, že se kolem té kauzy, do které jsem se v Izraeli zapletl, strhla velká vlna zájmu. A ano, byla to pro mě životní lekce. Kvůli tomu jsem teď už šest měsíců mimo hru, ale konečně jsem zpátky,“ doplnil.
Sivok využil své kontakty
Ani pro Spartu to rozhodně při jednání nebylo marginální téma. „Pro nás samozřejmě byl první úkol zjistit, jak je to závažné, řešili jsme to přes právníky. Já jsem v Izraeli hrál, takže tam mám spoustu známých, jak novinářů, tak lidí z klubu, takže jsme věděli, že tohle není žádný zásadní problém. I proto jsme pokračovali v jednáních dál,“ přiznal Sivok.
Poté už na téma nepřišla řeč.