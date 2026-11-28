Deila poprvé o Spartě: Jedna z nejlepších příležitostí. Mluvil o změnách, co posily?
V pátek podepsal smlouvu, v sobotu vedl první trénink, v neděli už se postaví jako hlavní trenér za tým Sparty v zápase ve Zlíně. Ronny Deila má viditelně hodně energie, což dokázal také na první tiskové konferenci po příchodu. Odpovídal v sobotu po přípravě, kvůli delší jednotce, než bylo naplánováno, se start zdržel. „V tuto chvíli je Sparta životní výzva,“ říkal jedenapadesátiletý Nor. Povídal košatě, samozřejmě perfektní angličtinou. A mluvil i o svém jménu.
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Trenére, jak se vlastně vaše příjmení správně vyslovuje?
„Slyšel jsem víc verzí, ale je to ‚Dajla‘.“
Přicházíte do Sparty po nepříliš úspěšných angažmá, i když jste předtím vyhrával trofeje. Je to jakýsi restart?
„Hodně jsem procestoval svět, ale myslím si, že se mi jako trenérovi podařily fantastické věci. I v těch posledních deseti letech – v tomto období jsme vyhráli MLS. Měl jsem velmi dobrý tým v Bruggách. Pak se pokazily různé věci, takže jsme tam nepokračovali, ale byli jsme ve čtvrtfinále evropského poháru, bojovali jsme o tituly. A ve Standardu Lutych jsme také zvedli tým, který měl problémy, a pak mě vykoupily Bruggy. Atlanta byla špatný krok, tam se úspěch nedostavil, ale je to těžké prostředí, což je tam vidět i letos.“
Pak přišel Izrael.
„Zažil jsem tam velmi dobré období, dařilo se nám skvěle, ale po tom incidentu, který se stal, nebylo možné pokračovat (byl vyšetřován kvůli sexuálnímu obtěžování, obvinění bylo staženo). Vnímám to tak, že jsem teď nesmírně hladový, protože mě to, co se stalo, bolí. Vidím se u trénování ještě dalších deset, patnáct let a věřím, že dokážu velké věci.“
Bude Sparta správné prostředí?
„Už dříve jsem to ukázal, ale myslím, že to dokážu posunout ještě dál. Tohle je pro mě fantastická příležitost, protože tohle je klub, který dokáže vyhrávat. Je to klub, který má vysoké nároky, a je tu také neuvěřitelné zázemí – tréninkové centrum, personál, historie, fanoušci. Když se ohlédnu za tím, co jsem dělal dříve, je to jedna z nejlepších příležitostí v kariéře.“
Jaké máte cíle?
„Být úspěšný a snad vybudovat tým, na který můžeme být hrdí a který dokáže získávat úspěchy a trofeje, protože na ty se nakonec vzpomíná. To je samozřejmě ten největší cíl. Cesta k němu je dlouhá a plná tvrdé práce, ale když táhneme všichni za jeden provaz, jak tu mluvil Tomáš Sivok, tak v týmu i v celém kádru je obrovská kvalita a navíc je mladý, takže se může rozvíjet.“
Co chce Deila změnit
Jenže v tuhle chvíli má velké problémy. Vy jste sledoval tři utkání, co jste vyzkoumal?
„Viděl jsem dva evropské zápasy – Olympiakos a Lilleström – a domácí duel proti Liberci. Ve fotbale je mnoho cest, ale myslím si, že je důležité, že máme stejnou filozofii. A pak jde o to, co můžeme v rámci těchto zápasů zlepšit. Za poslední roky tu udělali spoustu dobrých věcí, vytvořil je i Brian – a dá se na nich stavět. Není to tak, že by se tu jen neustále nakopávaly dlouhé míče a najednou bychom měli začít hrát fotbal. Změna proto nemusí trvat tak dlouho, jako kdyby šlo o úplně odlišné styly.“
Co tedy potřebujete?
„V útočné fázi více součinnosti na krajích hřiště. Potřebujeme, aby krajní obránci více podporovali útok, aby křídla více napadala volný prostor, aby tam byly osmičky (střední záložníci), abychom na stranách vytvářeli trojúhelníky a dokázali otevřít obranu soupeře. V poslední třetině hřiště musíme hru více otáčet z jedné strany na druhou. Myslím, že je to důležité pro přečíslení, protože když útočíte jen po jedné straně, soupeř se přesune a snadno zavře prostory. Je potřeba dobře reagovat po ztrátě míče, zkrátka přepínat, pak dokážete soupeře držet na jeho polovině.“
A co se týče defenzivy?
„V týmu je velká běžecká kapacita. Je to mladý, běhavý tým. Musíme ale dál pracovat na zavírání středu hřiště. Nemám moc rád čistě osobní obranu po celém hřišti, jeden na jednoho, raději hraji více zónově, zvláště když jsme ve středním nebo hlubším bloku. Když presujeme vysoko, samozřejmě musíme někdy přejít do osobního bránění, ale vždy musíme zavírat střed, protože tam se rozhoduje. Když chceme útočit středem, musíme zároveň zabránit soupeři, aby středem procházel on, protože odtud padají góly. Když je vytlačíte na stranu, je snazší to ubránit. To jsou detaily, o kterých jsme mluvili. Pak už je to o opakování, opakování a zase opakování a budování vztahů v rámci systému, aby hráči začali chápat každý svůj úkol, a o budování vazeb uvnitř tohoto systému.“
Mluvil o rodinném pocitu
Tým na tom není dobře mentálně. Vy prý umíte takzvaně udělat kabinu. Jak na to půjdete?
„Pro mě jsou důležité tři věci. Zaprvé, hráči se musí cítit bezpečně. Musí přesně vědět, co se od nich očekává na hřišti i mimo něj. Protože když pak jdete na hřiště, na zápas i na trénink, musíte se soustředit jen na to, co máte dělat. Je to o komunikaci, jak to dokážete předat.“
Co ty další?
„Hráči musí cítit, že jsou oblíbení a že jsou součástí něčeho většího. Mým úkolem pak je být jim nablízku, abychom se navzájem respektovali a vytvořili to, čemu říkám rodinný pocit, aby se každý cítil součástí týmu. A zároveň, když máte takto blízký vztah, můžete být i tvrdí. Hráči vědí, že to děláte proto, abyste je zlepšili, ne abyste jim ublížili. A my mezi sebou musíme mít vysoké a náročné standardy. Vidím v týmu potenciál a to, co mi dodává energii, je ten potenciál z hráčů dostat.“
A třetí záležitost?
„Fun. Musíte se také bavit. Nechodíte tam s myšlenkami, co se dnes zase stane, že nejste šťastní nebo že je to nuda. Přicházíte s energií. K tomu je potřeba zpětná vazba, hodně zpětné vazby. Když ji máte, jdete stejným směrem.“
Blíží se transferové okno. Jaké typy hráčů budete požadovat?
„Je trochu brzy odpovídat, protože jsem hráče viděl dnes hodinu na tréninku a potřebuji nějaký čas, abych vyhodnotil to, co vidím. Zároveň tu máme fantastický realizační tým, který na těchto profilech také pracuje. Jsem si jistý, že oba s Tomášem Sivokem řekneme, že lídrovství je věc, kterou musíte hledat. Pomáhá to i mladým hráčům, aby byli ještě lepší, protože když se na hřišti cítí bezpečně a mají vedle sebe někoho, o koho se mohou opřít, jejich dovednosti jdou ještě více nahoru.“
Co jste řekl hráčům před první přípravou?
„Je dovoleno dělat chyby, ale jde o to, co se z nich naučíte. Neradi se točíme v kruhu. Když dostanete příležitosti a získáte zkušenosti, musíte se z nich poučit. Z mé minulosti je tohle asi ta nejdůležitější věc. Chceme, aby se hráči na hřišti nebáli ukázat, co v nich je, ale zároveň musí mít schopnost přijímat nové poznatky a učit se. To je zkouška pro každého. Je to jako ve škole – vzděláváte se a na konci musíte složit zkoušku. A pokud u té zkoušky neuspějeme, pak mám problém já, máme problém my všichni. Jsme tu proto, abychom dosahovali úspěchů, a musíme z každého dostat jeho maximum.“
Už v neděli hrajete ve Zlíně. Co můžete s mužstvem stihnout?
„Řekl jsem týmu spoustu věcí, které jsem teď říkal i vám. Pevně doufám, že budeme mít upřímný vztah – s hráči, ale i s vámi novináři a s fanoušky. Není důvod si cokoli nalhávat, jsem přímý člověk. Nejprve musíme stavět na pozitivních věcech, protože někdy se musíte podívat za samotné výsledky a vidět tam i trendy, ve kterých se musíte zlepšit nebo v nich pokračovat, a pak doladit další detaily. Teď je samozřejmě nejdůležitější, abychom se semkli, byli jednotní. Nejpodstatnější je dodat týmu energii, a nechat je ukázat jejich kvalitu. Za tak krátkou dobu samozřejmě není moc chytré měnit spoustu věcí.“
Co vůbec víte o lize a soupeři?
„Vím, že je to velmi fyzická liga, dobře organizovaná, a mnoho týmů hraje hodně na výsledky a přímočaře. Zlín je bojovný soupeř, jsou silní ve standardních situacích a fyzickém fotbale. S tímto typem výzev se musíme vyrovnat a zároveň musíme dokázat prosadit naši kvalitu, kterou v týmu máme, abychom zápas rozhodli. Potřebuji kolem sebe lidi, kteří lize rozumí a dokážou mě rychle zasvětit do všeho podstatného. I proto přicházím jen s jedním asistentem a ostatní tu zůstávají z dřívějška, musím je hodně využívat, abych se rychle zorientoval a pochopil, co bude klíčové.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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