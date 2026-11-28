Masopust (nejen) o ztrátě Slovanu: Sparťanů mi bylo líto. Faye? Typ pro Trpišovského
Z konečného výsledku v Teplicích (2:2) zklamaný, ale stejně usměvavý, upřímný, bezprostřední. Lukáš Masopust po šíleném závěru na Stínadlech, kdy Slovan ztratil vedení po 127 vteřinách od vstřelení gólu. Mírná euforie z velkolepého vítězství na Letné je tak pryč. I o něm či o spoluhráči Fallou Fayem ale bývalý slávista promluvil.
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Sledoval jste, co vaše výhra na Letné způsobila?
„Sledovali jsme to, bavili jsme se o tom. Bylo mi vlastně až líto českých kluků ve Spartě. Bylo na nich vidět, že jsou zlomení, že jim to není jedno. Všechna ta kritika, co se snáší... Nevím, kolik hráčů tam mluví česky a kdo si jí přečte. Ale těch českých kluků, kteří podle mě mají kvalitu a jsou dobří, je mi líto. Sesypalo se to na ně.“
Titul? Cílem je šestka
I díky této výhře se stále stabilně držíte na druhém až třetím místě. Jak se tým srovnává s ambicemi, které rostou každým týdnem?
„Chceme hrát top šestku, ale jiná ambice, jakože hrát o druhého či prvního fleka, tu nikdy nezazněla. Snažíme se hrabat, co to jde, tak proč toho nevyužít. Ale sezona je ještě dlouhá. Já osobně se v kabině snažím někdy trochu krotit nadšení. A zápas v Teplicích byl třeba facka.“
Cítíte, že se přepisuje tuto sezonu mapa ligového fotbalu? Že už v top trojce nemusí být nutně Slavia, Sparta a Plzeň?
„Rád bych vám odpověděl, ale je šestnácté kolo. Jsme rádi, jak to funguje, je to vidět i na trénincích a v kabině. Je to moc milé. A když to tak dopadne, budu moc rád. Ale tyto tři kluby mají neomezené finanční možnosti. Uvidíme, co se stane teď v zimě, jaký bude kde průvan. Už minulou sezonu jsem si myslel, že do té top trojky někdo promluví, ale to se mi nepovedlo odhadnout.“
Co vy osobně? Hrajete stabilně, zažíváte nejlepší formu za delší dobu?
„Je to tak, ale musím zaťukat, že od konce minulé sezony držím. Vypadl jsem z toho jen minimálně. Navíc cítím, že mi trenéři včetně hráčů věří, sestava se ustálila, každý víkend kolem sebe mám ty samé kluky. Je to v návaznosti i na výsledky. Fotbal si teď fakt užívám.“
Gól v závěru je hloupost
K vašemu zdraví – změnil jste něco, nebo je to o štěstí?
(usmívá se) „Asi si moje tělo zvyklo. Nic jsem nezměnil. Ale narodilo se mi třetí dítě, tak to třeba pomohlo.“
Pojďme k zápasu. Dokážete si vysvětlit ten divoký závěr? Co se stalo?
„Hrozně moc rád bych vám odpověděl, ale nevím. Jsem z toho sám zmatený. Dostat takový gól v 86. minutě? Naše hloupost. Nadřeli jsme se jak blázni na to, abychom vyrovnali a šli do vedení a pak ze sebe uděláme takové pomyslné blbce.“
Jaká byla nálada v kabině?
„Jelikož tam nemáme žádné raply, byli jsme spíše takoví zlomení. Takové leklé ryby. Pak si vzal slovo Lukáš Hůlka a říkal, abychom se z toho poučili. To už se nesmí stát.“
Není od toho v kabině Jan Bořil?
„Jasně, je. Ale tím, jak byl na lavičce, tak nebyl úplně v emocích toho zápasu. Není pak jednoduché nalítnout a rozzuřit se.“
Druhou půli jste přitom dominovali...
„Líbilo se vám to? To jsme rádi. (usmívá se) Ze hřiště jsem cítil, že mě zápas bavil. Byli jsme na balonu, silní, nepouštěli jsme Teplice ve druhé půli do ničeho. Možná jsme byli příliš uspokojení, ale těžko říct. Máme polovinu starých, polovinu mladých, tak pro ty mladé to třeba bude dobrá zkušenost do života.“
Pochvala pro skauty
Říkal jste, že vás zápas bavil. To se v minulosti možná o utkáních v Teplicích na hraně listopadu a prosince říct nedalo, že?
„Jednoznačně, musím pochválit i trávníkáře. Pamatuji si, když jsme tu hráli v zimě se Slavií a byla tu uválcovaná hlína, která se po chvíli rozbila, a dalo se jen nakopávat. A pan Frťala o tom mluvil před sezonou, že jeho tým bude víc hrát fotbal a to se projevilo i do tohoto zápasu.“
Jak se vám hraje s Fallou Fayem?
„Fallou má velké předpoklady. Klobouk dolu před skautingem, že ho našli. Třeba když tu byl minulou sezonu Toumani Diakité, chvíli mu trvalo, než se do toho dostal. Byl skvělý na tréninku, ale potenciál ukazoval postupně. Fallou to dělá od prvního dne. Je herně inteligentní, vyspělý a navíc má ty fyzické předpoklady. Má dlouhou nohu jak já hokejku.“ (směje se)
Takže si myslíte, že se v Liberci moc dlouho neohřeje...
„Něco jsem slyšel, že by nemusel... (směje se) Ale nevím, víc informací budete mít asi vy. Jak znám pana trenéra Trpišovského, ten má tyto typy středních záložníků rád. Uvidíme, kde kdo skončí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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