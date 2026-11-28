Sivok o změnách: Nový trenér do pár hodin? To jsem si naběhl. Deila ode mě dostal za úkol…
Od pondělí je sportovním ředitelem Sparty. Málem pět let byl pravou rukou Tomáše Rosického, po jeho odchodu se posunul o patro výš. Tomáš Sivok v sobotu poprvé vystoupil v nové funkci na veřejnost. Vysvětloval, proč je trenérem Ronny Deila, co mu chybí na strádajícím týmu, jaké bude transferové okno i co do něj vtloukal odmalička táta.
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Brian Priskeskončil v pondělí. Můžete popsat následující jednání a dny?
„Jako klub vždycky máme nějakou rešerši trenérů. Není to tak, že byl odvolaný Brian a najednou bychom hledali kandidáty. Trenéry mapujeme stejně jako hráče, takže jsme kandidáty samozřejmě měli už připravené, věděli jsme, že se to může stát. Hned v pondělí, když jsme to oficiálně oznamovali Brianovi, tak jsem začal řešit kandidáty, kteří, teď vám můžu říct, byli čtyři. A začali jsme intenzivně jednat. Dal jsem nějaké vyjádření, bohužel, to jsem si trošku naběhl.“
Ano, že bude trenér v řádu pár hodin.
„Bylo to trošku víc i kvůli tomu, že Ronny byl na druhém konci světa (trenér byl v Kolumbii), takže i ten časový posun byl trošku těžší. Vedli jsme hovory a já jsem chtěl být opravdu na 100 procent přesvědčený, že přivádím trenéra, který má všechny předpoklady k tomu, aby tady byl úspěšný, aby doručil, co se Spartě sluší, a to jsou tituly a poháry.“
Jasno bylo ve čtvrtek
Můžete konkretizovat další jména?
„To si nechám pro sebe, třeba někdy na příště, nikdy nevíme, co se stane. Definitivní resumé jsme měli ve čtvrtek, když jsme se na všem domluvili.“
Zkuste popsat proces, jak jste se dostali k trenérovi.
„Máme nějakou filozofii, kterou se chceme prezentovat. Máme postavený tým na nějaký styl hry, takže do toho musíte hledat i trenéry. Samozřejmě, dostával jsem od různých agentů a známých tipy, jenže jenom tím se člověk nemůže řídit. Musí mít nějakou představu, aby sem trenér zapadal jak herním stylem, tak i samozřejmě úspěchy. Musí mít za sebou něco, aby věděl, jak se vyhrává. Nejdřív jsme měli telefonní hovory, abych ho navnímal, pak jsem mu dal nějaké zadání, aby viděl naše zápasy a zhodnotil problém, který máme.“
Kdy jste měl jasno?
„Nevím, který to byl den, ale bylo půl jedné ráno, ležel jsem v posteli a uvědomil jsem si, že Ronny tam má šest hodin. Tak jsem mu volal, potřeboval jsem se utvrdit. Během středy to přišlo, protože všechno, co Sparta žádá, splňuje. Ať je to ta herní filozofie, nebo doručení titulů. Vyhrál ve třech zemích šest pohárů. A my věříme, že nám titul dodá i sem.“
Každý hraje o svoje triko
Co musí zvládnout na začátku?
„Jako úkol dostal vyhrát zbývající čtyři utkání a donést do toho týmu zpátky energii, která nám hrozně chybí. To víme. Nemyslím, že bychom měli úplně špatné hráče, ale nemáme tým. Je potřeba probudit lídry. Pak si sedneme a vyhodnotíme, co se stane. A v zimě se určitě něco stane.“
Hrají tedy někteří o budoucnost?
„Přesně tak. Když jsem jim oznamoval v pondělí, že odstoupil Brian Priske a skončil Tomáš Rosický, řekl jsem, že od této chvíle hraje každý o svoje triko, a to platí. Takže my si s trenérem sedneme, samozřejmě trenér úplně všechny hráče detailně nezná, já mu samozřejmě dám plnou rešerši. Dneska cestuju autobusem s týmem do Zlína, takže budeme mít zase nějaký čas spolu. Ale netýká se to jenom hráčů, týká se to víc lidí v celé sportovní struktuře Sparty, kterou hodlám nějakým způsobem změnit, takže každý hraje o svoje triko.
Byl jste v době hledání nového trenéra v kontaktu s Tomášem Rosickým, vaším předchůdcem?
„Byl tady osm let, nemohl hned zabouchnout dveře, postupně mi předává věci. Tom mě asi celých čtyři a půl roku připravoval, že funkci převezmu. Samozřejmě jsme čekali, že to bude za jiných okolností, třeba vyhrajeme titul a Tom půjde někam dál a já to přeberu po něm. Myslím, že velkou mojí výhodou je, že jsem v tom systému čtyři a půl roku. Vím, kde jsou ty díry, co se v nejbližších týdnech a měsících změní. Byl jsem každý den na Strahově, měl jsem na starosti hráče a realizační tým, ale teď mám právo rozhodovat. Byl bych rád, abyste mě nesoudili jako Tomáše Rosického, ale jako Tomáše Sivoka. Tímto by měla začít nová éra pro Spartu.“
Petrášova nová role
Také už jste udělali změny, například Martin Petráš byl oficiálně jmenován šéfem skautingu. Co vás k tomu vedlo?
„Aktuální změny nechci úplně komentovat. Bylo oznámeno, že mojí pravou rukou bude Martin Petráš, který je bývalý hráč Sparty. Docela jsem se pobavil, nevím, kdo to z vás psal, že podniká v gastru a v realitách. Přišlo mi to docela úsměvné, Martin působil jako agent, takže má obrovské zkušenosti, kontakty, které budu chtít využít. Pro Spartu pracuje už dva roky externě a mohli jste ho vidět, že se na zápasech taky pohyboval. Bude Head of Recruitment a bude mít pod sebou jak skautské, tak i datové oddělení. Bude se zodpovídat přímo mně.“
Na Spartě je tedy nespokojenost s těmito odděleními?
„Právě proto říkám, že to je možná jedna z mých výhod, že jsem v tom systému byl a viděl, kde jsou ty díry. A ty díry se budu chtít snažit opravit.“
Na co budete klást důraz?
„Dneska samozřejmě všechno běží přes data, my je používáme, jsou absolutně důležitá. Ale já bych chtěl dodat do týmu charakter, emoce a to, co ke Spartě patří, DNA. Znali jste mě jako hráče, víte, že i jako hráč jsem byl někdy trošku drzý. Od vedení jsem dostal možnost dělat věci podle svého. Nevím, jak dlouho tady budu, ale budu to tak dělat.“
Nemáme víc cizinců než Čechů
Proč jste se vlastně dostali do takového stavu?
„Všechno je o výsledcích. Když nepřicházejí, hráči o sobě začnou pochybovat. Já jsem to hrál taky, takže to vím. Máme hodně nových kluků v týmu, v létě jsme ho obměnili, vlastně jsme ho otočili vzhůru nohama. Prvotní úkol trenéra je, aby probudil lídry, aby se ukázalo, jestli tam nějací jsou. A pak náš společný úkol bude, abychom v zimě přivedli hráče, kteří nám zalepí díry, o kterých mluvíme. To je ta mentální síla, aby nám dokázali tým zvednout.“
Vzešlo vám to i z faktu, že jste trenérovi zadal sledovat tři zápasy a najít problémy?
„Spíš bych to nechal na něj, ale řekl bych, že jeden z klíčových bodů, proč jsem se rozhodl pro Ronnyho, že ve všech třech zápasech, ze kterých mi udělal report, se do toho trefil. Přesně, co jsem já měl v hlavě. To byl jeden z těch zásadních prvků. Znáte mě, jsem emotivní člověk. Chci mít trenéra, který bude lídr, musí snést tlak. Když jsem vedl s Ronnym rozhovory, byl tohle poslední článek, který mi do toho zapadl.“
Jak by měla podle vás Sparta vypadat dlouhodobě?
„Nemáme víc cizinců než Čechů. Možná to teď tak vypadá, protože byli zranění Ryneš s Karabcem. Já chci Spartu vítěznou, protože jsem tady hrál, můj otec mě vychovával v tom, abych byl sparťan a je to pro mě obrovská čest a jsem hrozně rád, že tady ten klub můžu reprezentovat. Chci hrát atraktivní styl, dynamický, vyhrávat, dominovat. Když teď řeknu, že potřebujeme čas… Nemáme ho, musíme vyhrávat okamžitě. Ale z dlouhodobějšího hlediska chci tým, který bude hladový a přímočarý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu