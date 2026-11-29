ONLINE: Slavia - Baník. Lídr tabulky hájí ligovou neporazitelnost proti Ostravanům
Vedoucí Slavia bude hájit neporazitelnost v domácím duelu s Ostravou. Tým z Edenu v týdnu prohrál zápas Ligy mistrů, domácí porážka s Villarrealem 0:1 znamenala 24. zápas za sebou bez výhry ve skupinové či ligové fázi nejprestižnější klubové soutěže, což je nový rekord. Utkání startuje ve 13.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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