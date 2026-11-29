Hradec neudržel vedení a padl s Bohemians. Chybí nám lídr, zoufá si Horejš. Chce TOP posily
Domácí hrad se bortí. Votroci prohráli na kouzelném Malšáku počtvrté z posledních pěti utkání. Tentokrát nestačili na zkušené Bohemians, rozhodující trefu zařídil šikovný střelec Roman Květ. „Kádr je třeba doplnit,“ řekl jasně David Horejš, trenér Hradce Králové. Toť výzva pro nového sportovního ředitele Davida Baldu.
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Ve druhé minutě vedli, přesto padli. „Jsme křehcí,“ přiznal kouč Hradce Králové David Horejš po další domácí prohře, tentokrát 1:2 s Bohemians, kteří přeťali sérii dvou porážek v řadě - v Liberci a doma s Plzní.
Ukázali, že ve Finep Aréně se Hradci nedaří. Z prvních čtyř duelů ve svém prostředí sice sebral deset bodů, jenže z dalších pěti jen tři. Nyní je v kolonce proher na čísle čtyři, v minulých sezonách se na nich zastavil až po celé základní části (jednou padl jen třikrát).
Darida by se měl vrátit na zimní přípravu
„Musíme se dát dohromady. Dříve jsme se lépe rozhodovali. Těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledky, když při autovém vhazování Bohemians máme tak chabou reakci. To je ale přesně ono. Aktuálně nám chybí lídr,“ přiznal Horejš.
Samozřejmě mluvil o Vladimíru Daridovi, který musel na operaci po drsné srážce s Dominikem Hollým v duelu s Jabloncem. Měl by se vrátit na zimní přípravu, dříve rozhodně ne. Pásku po něm převzal Tomáš Petrášek, jenže ten zkratoval v utkání na Slovácku, kde za stupidní zákrok dostal červenou kartu.
Omluvil se mužstvu, v postu na sociálních sítích také fanouškům, ale jeho pozice každopádně oslabila. Jeho budoucnost se bude řešit, zapadají do toho i fakty, že mu končí smlouva a od disciplinární komise vyfasoval za červenou kartu distanc na tři kola. Pro zbytek podzimu je tedy mimo hru.
Hradec nemá lídra
„Upřímně, ztráta Vládi Daridy je větší, než jsem si dokázal představit. Momentálně nemáme lídra. On uměl kluky usměrnit, vzal to na sebe a nenechal hráče znervóznět. Teď by to na sebe měli vzít hráči jako Zadražil nebo Čihák. Nám to ale chybí,“ netajil Horejš.
Co s tím udělat, moc dobře ví. Potřebuje mužstvo pozvednout, posílit. Nový sportovní ředitel David Balda a jeho štáb (například skaut Petr Schwarz) mají jasný úkol. Trenér žádá TOP posily, nejen prospekty do budoucna.
„Komunikace s novým vedením je dobrá a věřím, že to přinese ovoce. Uvědomte si ale, že jsem tady čtvrtou sezonu a byli jsme dvakrát sedmí a jednou čtvrtí. Na lepší umístění jsme se dokázali dostat díky jediné posile do základní sestavy, kterou byl Vláďa Darida. Od té doby nepřišel nikdo, kdo by nám do ní okamžitě zapadl,“ vykládal. Je pravda, že Tom Slončík se do Hradce vracel a Tomáš Čvančara je na hostování, které se bude těžko v létě prodlužovat.
Víme, že mužstvo potřebujeme posílit a doplnit
„Víme, že mužstvo potřebujeme posílit a doplnit. Věřte, že je to těžká situace i pro mě, protože chci hru oživit a na lavičce mám jediného útočníka. Nehledám výmluvy, musím najít řešení. Kádr je ale potřeba doplnit,“ vzkázal Horejš.
Už v létě se Hradec zajímal o sparťany Martina Suchomela s Jakubem Martincem či o slávistu Mikuláše Konečného. Přijdou podobně velká jména?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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