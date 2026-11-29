Skuhravý o sporných momentech: Jasná penalta a faul Zimy. Bude chtít na jaro posily?
Byl nadšený z výkonu Baníku. U lajny si Roman Skuhravý dvakrát z plných plic zařval po krásných gólech svých podřízených. Ale také kroutil hlavou nad některými výroky hlavního rozhodčího Marka Radiny, které přiměly hosty v Edenu kapitulovat 2:3. Konkrétně u souboje Noghy s Ayaosim předcházející vyrovnávací brance na 2:2 měl naprosto jasno. „Byl to faul,“ řekl ostravský kouč. Také mu vadil střet Suleimana s Frydrychem v pokutovém území.
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Byl to váš nejlepší zápas v Edenu?
„Rozhodně se nám povedlo navázat na vzrůstající výkonovou složku, a to na náročné slávistické půdě. Sice jsme tentokrát nedostali gól v první minutě, ale až v osmé po standardní situaci... Mám ovšem obrovskou radost z toho, jak se to mužstvo zvedlo, a troufám si říct, že od nějaké dvacáté minuty do konce prvního poločasu jsme byli lepším mužstvem. Samozřejmě jsme čekali, že ve druhém poločase Slavia vyvine tlak. Mrzí mě, že jsme jim k tomu nabili my a že jsme nebyli v tlaku před boxem a ve výstupech agresivnější. Zase je to spojené s tím, že vedete na Slavii 2:1 a někteří hráči tu hrají poprvé. A aniž by chtěli, musí přijít na hřiště doktor, aby je ošetřil. Znovu opakuji – aniž by hráči chtěli. A to jsou věci, které jsme neustáli, a proto jsme dnes smolně na Slavii prohráli.“
Jak frustrující pro vás i pro tým je, že z dobrého výkonu je nula bodů?
„Tři roky hraju týden co týden o život. Takže já jsem na tuhle situaci adaptovaný. Teď je klíčové, abych tuhle otázku, jak jste ji položil, vůbec hráčům do hlavy nedával. Frustrace? My jsme odehráli na Slavii takový zápas, na který teď momentálně máme. To, že je to lepší, to samozřejmě je fakt, ale ještě nenese výsledky. Opravdu jsem dost zkušený na to, že tohle se někdy ve fotbale děje. Já musím kluky podporovat, protože o nich vůbec nepochybuji. Kašlu na to, co se dělo na hřišti, to je na vás novinářích, jakým způsobem se do toho budete chtít pustit, nebo ne. Ale já tam vidím pořád nedostatky v kritických situacích. Vedete, najednou jste pasivnější, nejste aktivnější v bloku. To jsou věci, které mě zajímají a které můžu ovlivnit, a to musím těm hráčům dostat z hlavy.“
Jak to uděláte?
„Hrozně rád bych byl na hřišti jako stoper s plechovými koleny, abych je mohl vytlačovat. Třeba před gólem na 3:2. A samozřejmě Slavia s jejím uměním dostat míč do boxu a chovat se v tom boxu na hraně faulu... To je potom těžké. Vy potřebujete mít aktivitu, potřebujete být přesní s míčem, a to jsme ve fázích, kdy se lámal zápas, neměli. Takže nechci se bavit o tabulce, nechci se bavit o frustraci. Chci se bavit o výkonu, protože z mého pohledu je to naše jediná možnost, jak se dopracovat k výsledku.“
Vyrovnávací branka Slavie na 2:2 vyvolala hodně emocí. Jak jste viděl souboj Ayaosiho s Noghou, který rozhodčí posoudil jako čistý?
„První věc – pět měsíců říkám hráčům, že ve výstavbě se musí přihrávat. A když dribluješ, tak musíš driblovat nahoru. A jsi zodpovědný za svůj balon. Nogha hrál poprvé na Slavii, podle mě podal vynikající výkon. Ale staly se mu dvě klíčové situace: zranění na půlce, musel jít ze hřiště v důležité fázi, a samozřejmě tahle výstavbová věc. Z mého pohledu je to chyba, ale chyba taková, že ho to naučí. A bohužel i jsme ve fázi, že se učíme hrát fotbal na Slavii. Za mě to je faul. Ale respektuji to. Stejně tak způsob, jakým se zápas vedl. Daleko víc mě mrzí první gól, protože pro mě tam byl faul od Zimy na Noghu. Jinak by vykopával z prázdné brány. A ještě jeden moment mi vadí.“
Jaký?
„Jasná penalta za stavu 0:1. Ruka. Bez debat.“ (šlo o souboj Suleimana s Frydrychem – pozn. aut.)
Blíží se zimní přestupové období. Už máte v hlavě, jak chcete s kádrem zamíchat, abyste se vyhnuli boji o záchranu, nebo boji o baráž?
„Vůbec nepochybuji o tom, že se Baník vyhne boji o baráž. To je první věc. A druhá věc – já chci pracovat s tím kádrem, který máme, protože z mého pohledu máme talentované hráče. Tyto těžké zápasy nám ukazují, že absence Sinjavského je v lajnových prostorech znát. Určitě se o tom budeme bavit. Ale mužstvo roste, já mu věřím. Sleduji progres kluků. A když vidím, jakým způsobem na Slavii odehrál zápas Míček, tak to je hrozně zajímavé. Artur (Musák) dal nádherný gól. Trénuje s námi Drozd, dostává se do toho Elbel. Když se vám nedaří, nutně nemusíte nakupovat hráče. Mužstvo má velký potenciál. Některé věci předěláváme, bolí to, což se může vyřešit odchodem nebo příchodem hráčů. Ale v globálu nepochybuji, že po zimní přípravě bude tam, kde všichni chceme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|9
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|10
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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