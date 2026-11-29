Rozpadlá Slavia, příští kolo bez ČTYŘ útočníků. Trpišovský: Krize? Až nás bude dvanáct
Tohle nebyla lehká práce, vůbec. Slavia musela proti Baníku otáčet v domácím prostředí z 1:2 na 3:2, což byl při pohledu na zdravotní stav týmu malý zázrak. „Je to vítězství mentality a víry v úspěch. Chybělo nám devět hráčů, většina z nich by normálně do utkání zasáhla,“ popisoval Jindřich Trpišovský vydřené vítězství. Moc pozitivní vyhlídky ke zlepšení stavu ale nemá, pro příští kolo mu naopak vypadla už čtvrtá varianta na hrot útoku.
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Pohled na základní sestavu, ale především na lavičku, asi znervózněl kdejakého příznivce červenobílých barev, který si to v nedělních mrazech namířil do Edenu. K armádě slávistických marodů se v týdnu připojil Mojmír Chytil, což znamenalo několik věcí. Slavia byla proti Baníku oficiálně bez klasického útočníka, oproti zápasu s Villarrealem prakticky nemohla prorotovat (kromě Chytila byla jen jedna změna v sestavě) a na lavičce zela hned tři prázdná místa.
Dokresluje to, v jakém stavu „sešívaní“ podzim dojíždí, což bylo mimochodem tématem nedávného článku iSportu. Není kde brát hráče a s tím logicky ani síly. Hrát musí ti, od kterých se taková zodpovědnost před startem sezony nečekala, a z lavičky do hry mohli jakožto střídající naskočit jen dva ofenzivní hráči, na hrotu byl opět Wiktor Nowak.
V Evropě nám fotbalový bůh bere
Přitom právě defenzivní volba z lavičky zápas s trápícím se (ale v neděli solidně hrajícím) Baníkem rozsekla. Mnohdy kritizovaný mladík Mikuláš Konečný stál ve střele Mubaraka Suleimana, která ho trefila do hlavy a možná až v hloučku slavících spoluhráčů pochopil, že právě on se stal hrdinou dne. Šťastný moment, který možná strpí pojmenování „silvestrovský gól“, ale v současném stavu Slavia vezme veškeré štěstí, které jí bude nabídnuto.
„Nebyl to asi nejhezčí gól,“ smál se odchovanec vršovického klubu. „Trefilo mě to, jen jsem sledoval, jak to jde do brány a pak běžel slavit. Střídmě, jak to mám ve zvyku,“ popsal svou první ligovou trefu. „Fotbal bere a dává, někdy nedáte šance a pak dáte takový gól. V české lize nám fotbalový bůh trochu dá a v Evropě nám sebere,“ pousmál se ironicky jeho trenér. Jako kritickou ještě situaci s marodkou nevnímá.
„To bych řekl, kdyby nás zbylo dvanáct a neměli bychom kým střídat. Ale je to situace, kterou by spousta týmů nemusela zvládnout. I my bychom to před pár lety nezvládli. Vidím obrovskou sílu týmu, že se umí poprat s nepřízní osudu. Chybělo nám devět lidí a navíc důležitých hráčů, většina by normálně zasáhla do zápasu. Nechtěli jsme brát hráče z béčka, které hrálo dopoledne poslední zápas podzimu, Mojma se navíc zranil na poslední chvíli,“ popisoval.
Nepřízní osudu myslel v rámci zápasu s Baníkem především první půli. Ale přes výrazně slabší půlhodinu prvního dějství, kdy dva bleskové útoky zakončili Artur Musák a David Planka (mimochodem první baníkovské góly v Edenu po čtyřech letech), Slavia odněkud po změně stran vzala rezervní nádrž sil a vypracovala si zásadní tlak. Nad hlavami ostravských stoperů létaly rohy, centry, střely...
Ayaosi pálil šance, pak skóroval
Klíčovým momentem samozřejmě byla situace z 61. minuty, kde se Roan Nogha příliš mazlil s míčem, pak čekal, že nátlak Emmanuela Ayoasiho odpíská sudí jako faul, a následně už sledoval, jak Nigerijec poslal míč do sítě. „Za mě faul,“ měl jasno Skuhravý. „Ale respektuji rozhodnutí.“
Právě Ayaosi, malý švýcarský nožík, se zdál být všude, ve druhé půli vystřídal Wiktora Nowaka na hrotu. Presoval, dribloval, podstupoval souboje a do vyrovnávací branky mimo jiné spálil dvě obří šance. Potvrdil ale, že na jeho bedrech ofenzivní kvalita Slavie nečekaně leží: po 21 soutěžních zápasech má bilanci 6+4. „Už nemá takovou lehkost, odehrál více zápasů, než měl. Není v pohodě. Mám pro to pochopení, nemůžete jít pořád na takové turbo. Na to, že tu je asi tři nebo čtyři měsíce, nám ohromně pomáhá. Když nemá body, tak pořád pracuje a trhá obranu,“ popisoval kouč.
Pokud ale nevymyslí nějakou kulišárnu, nebo nesáhne po veteránu Ivanu Schranzovi, bude muset na subtilního rychlíka vsadit na hrotu asi i za týden v Pardubicích. Situace na gólovém postu je totiž následovná: chybí zranění Chytil a Ouanda, chybí vyřazený Tomáš Chorý a proti Baníku se hloupě za hádku s Jiřím Boulou vykartovala i volba číslo čtyři – Nowak. Pokud se tak nestane ještě nějaký průšvih, na východ Čech pojede Slavia s deseti absencemi. „Ze zraněných hráčů se do týdne stoprocentně nikdo nevrátí. Ale budeme chtít, aby se někteří hráči vrátili na Liberec,“ vyhlíží prosebně slávistický kouč. Dobře ví, že jeho tým už vaří body z vody. Přesto je Slavia na špici tabulky neohrožená a o devět bodů odskočená.
Trpišovský o Ronnym Deilovi, novém trenérovi Sparty
„Vůbec ho neznám, nevěděl jsem, kdo to je. Pak se to tu samozřejmě trochu řešilo, informace mám. Vím, že byl ve spoustě zemí, že má úspěchy. A že je asi extrovert. Ale to je asi jediné, do té doby jsem ho nezaznamenal. Vyhrál trofeje v různých zemích, takže určitě něco umí a bude mít zkušenosti. Určitě to bude zase nějaká nová rivalita, což je koneckonců vždy. Ať je na lavičce Sparty kdokoliv. Nechci ho moc hodnotit, někdy něco slyšíte a člověk je pak úplně jiný, když ho zažijete. Třeba si to spolu někdy rozdáme na kliky.“ (směje se)
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
82%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
42%
48%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
37%
51%
12%
Teplice
|0%
|0%
35%
52%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
57%
21%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
47%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
71%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Pardubice
|0%
|1%
26%
71%
Artis Brno
|0%
|7%
94%
Slovácko
|0%
|10%
97%
Zlín
|0%
|79%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|5
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu