Svědík nedokoukal závěr, zatočila se mu hlava a musel ze střídačky. Jak je na tom?
Tohle je bod do plusu pro fotbalisty Zbrojovky. Plzeň (0:0 v šestnáctém kole Chance Ligy) dva ztratila, protože celý druhý poločas protivníka svírala před jeho šestnáctkou. A nic z toho. Střeleckými pozicemi pohrdala, balony jí létaly mimo cíl. Hlavně Princi Aduovi a střídajícímu Denisi Višinskému. Kováčův soubor měl po čtvrteční super show s Benfikou Lisabon dost sil, ale prázdnou nábojnici. „Ztratili jsme killer instinkt. Jsem zklamaný, že jsme nešli víc, daleko přímočařeji do brány,“ řekl trenér Radoslav Kováč.
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Bez hlavního trenéra Martina Svědíka na lavičce ubránila Zbrojovka cennou remízu s Viktorií. Kouči se v závěru bezgólové bitvy zatočila hlava a radši odešel do útrob solidně zaplněného stadionu. Svým svěřencům mohl po zotavení děkovat za úsilí, bloky střel a koncentrovanost při bránění. „Trenérovi se udělalo špatně, ale bude v pohodě,“ nepochyboval jeden z asistentů Jan Baránek. Ryze fotbalově byla Plzeň jinde. „Ve druhém poločase nás hodně přehrávala,“ připustil.
Ale co z toho, že…„Měli jsme hodně střel a zároveň málo na bránu. Něco bylo špatně. Možná málo pokory, touhy a chtíče dát gól za každou cenu. Měli jsme i smůlu. Ale štěstí přeje připraveným a nám teď moc nepřálo,“ hodnotil reprezentační záložník Lukáš Červ.
Hosté chválili hřiště: Klobouk dolů
Podle základní sestavy Viktorie bylo zřejmé, že chtěl kouč od týmu, ať plynule naváže na čtvrteční parádu s Benfikou (4:0) v Evropské lize. Změnilo se v ní jediné jméno, a to v obraně. Místo mladého Tobiáše Pališčáka dirigoval defenzivu jeho zkušený krajan Denis Vavro. Vzadu problém nebyl, pevní zadáci nepustili soupeře v první půli do větší šance, nebezpečná byla jen Vaníčkova střela z dálky a snad ještě Velichova hlavička.
Hosté na tom byli líp. Memičovu ránu vyrazil brankář Adam Hrdina a Prince Adu poslal nadějnou dorážku prudce mimo. Pak si oba borci vyměnili role. Memič šikovně „líznul“ Aduovu nahrávku před bránu a balon prošel podél brankové čáry pár centimetrů vedle tyče. Nejblíže ke gólu byl nakonec překvapivě důrazný stoper Vavro, který v 87. minutě napálil zpoza vápna břevno.
Před ním dvakrát zblokovala brněnská defenziva Višinského pokusy, další mířil mimo. Aduovu slabou střelu lapil Adam Hrdina, neúnavného Amara Memiče zradil první dotek. „Běhali jsme, tahali. Nebylo to tím, že jsme se správně nenastavili. Chyběl nám jeden detail, a tím byl vstřelený gól. Ve čtvrtek to bylo krásné, ale i v Brně šlo o dobrý zápas s atmosférou. A hřiště bylo v lepším stavu, než jsme očekávali. Klobouk dolů, že to takto zvládli připravit,“ chválil Memič stav hrací plochy v Králově Poli, kde hrál ligu už v pátek rivalský Artis.
Zbrojovku trápí marodka
Na hru Plzně sedí otřepaná fráze o tom, že by nedala gól ani do půlnoci. Enormní snaze navzdory. Domácí věděli, že otevřenou hrou nemohou favoritovi konkurovat. Vsadili na defenzivní zbraně, což jim na bod stačilo. Wiegeleho branku trefili jedinkrát, a to až před koncem Amadou Dante. Vpředu jim opět akutně scházeli Daniel Vašulín s Luckym Ezehem.
„Doufám, že aspoň jeden z nich by mohl být na poslední dvě kola k dispozici,“ přál si Baránek. Na marodce jsou také mazáci Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal. „Věděli jsme, že Zbrojovka hraje dobře dozadu a dopředu jednoduché dlouhé balony. Měli jsme na to vyhrát,“ věděl Červ. „Cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme ztratili dva body,“ posteskl si.
Byť chce Svědík pokaždé vyhrát, proti této remíze nemůže nic namítat. Horší pro nováčka je, že v posledních pěti kolech nevyhrál a do konce podzimní části už ho čekají jen dva zápasy venku. V Liberci a v Hradci Králové. „Vydařeným začátkem, kdy možná byly výsledky lepší než hra, jsme si na sebe ušili bič,“ poznamenal Baránek, jenž pochválil mužstvo za nasazení a odolnost. „Klukům se to vrátilo,“ cenil si remízy s rozjetou Plzní.
Očima trenéra Plzně Radoslava Kováče
Musíme trefit bránu
„Přehrávali jsme situace. Spoustu věcí jsme měli dohrát jednodušeji. Dotek navíc tam byl mnohokrát. Hráčům jsem to hned vyčetl. To byla největší chyba. Když chcete vyhrát 1:0, musíte trefit bránu. To se nám nedařilo, chyběla nám kvalita v zakončení a ve finální třetině. To je celý důvod, proč jsme ztratili dva body. Ustálili jsme sestavu, kluci byli na nějaké vlně. Útoční hráči chodí v šedesáté, sedmdesáté minutě dolů, neměla by to pro ně být velká zátěž. Vyměnili jsme jenom Paliho (Pališčáka), který hraje všechno a velmi dobře. Chtěli jsme mu dát oddechnout. Vzadu jsme problémy neměli. Na náročný program jsou kluci zvyklí. Někteří dlouhodobě. Pokud chcete být úspěšní ve všech soutěžích, musíte to zvládnout. Pořád nejsme tam, kde bychom chtěli být. Musíme se připravit na středu a velmi těžké pohárové utkání ve Zlíně. Myslím, že to tam bude podobné jako na Zbrojovce. Musíme být daleko lepší.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
81%
18%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
41%
49%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
36%
51%
13%
Teplice
|0%
|0%
35%
53%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
56%
22%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
46%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Pardubice
|0%
|1%
27%
70%
Artis Brno
|0%
|6%
94%
Slovácko
|0%
|9%
96%
Zlín
|0%
|83%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Sparta
|16
|8
|3
|5
|30:17
|27
|5
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|16
|0
|3
|13
|11:31
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu