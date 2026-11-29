Deila po vítězné premiéře: Pořád si pletu jména. Pojmenoval největší problémy
Do prvního kontaktu s fanoušky se dostal už před zápasem. Ronny Deila, nový kouč fotbalistů Sparty, přišel pod kotel hostů v rohu stadionu a zatleskal rudým příznivcům. Následně jim doručil výhru 3:0 nad posledním Zlínem. „Fanoušci byli skvělí, přesně jak jsem očekával. Už se těším, až si zahrajeme doma na Letné,“ řekl norský trenér po premiéře v české Chance Lize.
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Vítězství na start nového angažmá se počítá?
„Určitě všechno usnadní. Byl to ale náročný zápas, když si vezmeme, v jaké situaci se tým v poslední době nacházel a jakými emocemi si prošel. K tomu přišel nový trenér jenom dva dny před zápasem. Přesto jsem ohromený tím, jak jsme to zvládli. Samozřejmě vidím spoustu věcí, ve kterých se musíme zlepšit. A věřím, že se zlepšíme, jakmile si hráči odpočinou a budeme mít pár dnů na práci během tréninků.“
V jakém mentálním stavu jste tedy mužstvo našel?
„Je cítit, že toho na kluky bylo opravdu hodně, a že teď možná nemají úplně největší sebevědomí. Proto je moc důležité vyhrát. Může to být nový začátek, na kterém můžeme dál stavět.“
Než abychom se semkli, byli jsme zbrklí
Dali jste dva góly do poločasu, ale co se stalo v tom druhém?
„Je za tím kombinace několika faktorů. Projevuje se na nás určitá únava, kluci mají za sebou náročné týdny. Byly pro všechny vyčerpávající. Na hřišti to bylo cítit, byli v mnoha situacích o krok pozadu. Můžeme být rádi, že skóre nebylo 2:1, protože mohl potom nastat chaos, hra by se příliš otevřela.“
Co dál vám chybělo?
„Nevyhrávali jsme dostatečně osobní souboje, a když jsme se dostali do problémů, hráli jsme zbrkleji, víc silově. Místo toho, abychom se semkli a zvolili jednodušší řešení. Jde tedy také o schopnost řídit hru. Něco podobného se stalo už ve čtvrtek.“
Povídejte.
„Tým začal dobře, ale pak se na něj všechno sesypalo a dostal se do stavu, že se spíš schovává a přestane správně uvažovat. Je to věc, která přichází se zkušenostmi. Je to téma, o kterém si s hráči zítra promluvíme. Myslím ale, že v posledních dvaceti minutách, kdy jsme přešli na rozestavení se dvěma defenzivními záložníky, jsme získali větší kontrolu. Díky tomu se hra víc stabilizovala.“
Podle čeho jste se vlastně rozhodoval o složení základní sestavy?
„Hodně mi pomohl realizační tým, jsem tady teprve krátce. Pořád si pletu jména. Při poradě s týmem jsem se třeba podíval na někoho jiného, než jsem měl. Musíme se navzájem líp poznat, ale realizační tým mě podporuje, všichni mi byli velkou oporou. Toho si moc vážím.“
Proč Vitályos střídal?
Udělal jste jedinou personální změnu, ale jaký byl herní záměr?
„Chceme vytvářet přečíslení z hloubky pole, krajní obránci se vysouvali o něco výš. Díky tomu lépe funguje kombinace mezi křídlem a beky. Zároveň máme záměr, aby se střední záložníci pohybovali výš, abychom přenášeli hru a měli ve vápně víc hráčů v momentě, kdy tam centrujeme. Myslím, že první dva góly to potvrzují. Jenže jsme to nedělali dostatečně často, musíme v tom pokračovat. V obraně jsme chtěli uzavřít střed hřiště a být kompaktnější.“
Krajní obránci mají zřejmě větší úlohu ve hře, jak jste spokojený s jejich kvalitou v kádru?
„Jsou v útoku o něco aktivnější, podařilo se jim podpořit ofenzivu náběhy po stranách, centrovali. Mám dojem, že Viktor (Vitályos) asistoval u jednoho z gólů (Brunesovi). Je v tom vidět pokrok.“
Proč Vitályos střídal po půli?
„Protože dostal ránu do hlavy. Jak jsem pochopil z vyjádření lékaře, měl s tím problém už dřív. Takže jsme ho raději stáhli. Doufám, že to není nic vážného a v sobotu bude zase zpátky.“
Ze hry odešel i Josimar Alcócer. Z jakého důvodu?
„Nemyslím si, že podal v prvním poločase špičkový výkon. Působil těžkopádně, trochu unaveně a navíc dostal žlutou kartu. Nemohli jsme si dovolit obdržet červenou. Takže to byl jeden z důvodů.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
81%
18%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
41%
49%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
36%
51%
13%
Teplice
|0%
|0%
35%
53%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
56%
22%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
46%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Pardubice
|0%
|1%
27%
70%
Artis Brno
|0%
|6%
94%
Slovácko
|0%
|9%
96%
Zlín
|0%
|83%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Sparta
|16
|8
|3
|5
|30:17
|27
|5
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|16
|0
|3
|13
|11:31
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu