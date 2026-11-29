Produktivní Irving: Deila hodně mluvil, přinesl kladnou energii. Chceme být přímočařejší
Dal druhý gól Sparty v utkání fotbalové Chance Ligy proti Zlínu (3:0), tentokrát se netrefil levačkou, ale slabší pravou nohou. Gólman Stanislav Dostál neměl nárok. Záložník Andrew Irving volej zvládl bravurně a posunul svoje sezonní ligové statistiky na čtyři góly a tři asistence. Po zápase - samozřejmě - mluvil o vlivu nového trenéra, jímž je od pátku Ronny Deila.
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Na co vás kouč nejvíc upozorňoval?
„Mluvili jsme poměrně hodně, i když je tady jen dva dny. Samozřejmě jsme si všichni vědomi toho, že poslední dobou zkrátka výsledky nebyly dobré, ale musíme mít odvahu, musíme si užívat hru, dokonce i tlak, co na nás je, a to si myslím, že jsme dneska ukázali. Výsledek je dobrý, to je to pozitivní, s čím teď můžeme začít, a to momentum si přenést dál.“
Co se vůbec v mužstvu událo za sobotu a neděli?
„Bylo to velmi rychlé, týmu to bylo oznámeno v pátek večer a ráno jsme měli před tréninkem mítink, kde se nám společně s asistentem Kennethem představili. Měl velmi dobrou řeč před hráči, před celým realizačním týmem. Pak jsme měli taktický mítink před zápasem, kde jsme si ukázali, jak chceme hrát. Celé se to vlastně neslo v pozitivním duchu, trenér nebo i celý nový realizační tým přinesl hodně kladné energie.“
Domácí nám to dělali složité
Máte se prezentovat přímočařejším fotbalem?
„Mluvili jsme o tom, že to je něco, co můžeme zlepšit. Ať už je to mít víc lidí ve vápně nebo prostě být více přímočarý. Ale hlavně trenér nabádal, že je důležité doplňovat box. To se nám povedlo i při tom mém gólu, kdy John dobře nacentroval. Musíme to dělat víc.“
Zvedl jste produktivitu. Čím to je?
„Určitě je to něco, v čem se snažím vždycky zlepšovat, přidávat odlišné věci do mé hry. Myslím si, že jsem schopný, abych jako osmička doplňoval box a dostával se do příležitostí. Je to něco, na co jsem se soustředil hlavně v období před sezonou, abych góly dával.“
I když jste po vaší brance vedli 2:0, z jakého důvodu se vám nevyvedl začátek druhé půle?
„Domácí změnili trošku způsob, jak nás presovali a dělali nám to složité. Nutili nás hodně přihrávat zpátky a pak jsme museli více nakopávat míč. Asi to nebylo ideální, i ten povrch byl zkrátka poměrně složitý v daném počasí a první poločas byl určitě o něco lepší. Ale důležité jsou tři body, které odvážíme domů. Bylo hodně aspektů, ve kterých jsme byli lepší.“
Také jste uspěli po šesti duelech bez vítězství.
„Věděli jsme, že to tady nebude jednoduché a po šesti zápasech je ten pocit opravdu dobrý. Myslím si, že jsme ukázali dobré věci, ať už to bylo na míči, nebo bez něj.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
81%
18%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
41%
49%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
36%
51%
13%
Teplice
|0%
|0%
35%
53%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
56%
22%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
46%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Pardubice
|0%
|1%
27%
70%
Artis Brno
|0%
|6%
94%
Slovácko
|0%
|9%
96%
Zlín
|0%
|83%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Sparta
|16
|8
|3
|5
|30:17
|27
|5
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|16
|0
|3
|13
|11:31
|3
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- Skupina o záchranu