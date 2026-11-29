Deilova premiéra za tři body, ale ne bez chyb. V čem udělal největší změny?
V pátek pozdě večer přebral Spartu a pustil se do její léčby. Ronny Deila, norský trenér, začal angažmá v Česku vcelku na pohodu, byť určitě ne bezchybně. V neděli napíchnul hráčům do žil vítěznou infuzi, dostali ji poprvé po šesti zápasech. Letenští porazili v šestnáctém kole fotbalové Chance Ligy na venkovním hřišti velmi slabý Zlín 3:0. „Je to sen. Jsem velmi šťastný, že jsme dosáhli vítězství hned na první pokus,“ vyprávěl 51letý Nor po utkání.
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Byla to vítězná a poměrně poklidná premiéra. I když také Zlín, poslední tým soutěže, odhalil sparťanské nedostatky. Pražané prožili pod vedením Ronnyho Deily nic moc druhý poločas, v něm herně neobstáli.
Přesto nový kouč, nástupce Briana Priskeho, vydržel v technickém území bez větších nervů. „Ztratili jsme kontrolu nad zápasem v první části druhého poločasu, ale pak jsme to zase zavřeli,“ líčil Deila v pozápasovém rozhovoru pro Oneplay Sport. „Je důležité, že jsme vyhráli. My jsme opravdu museli,“ přidal útočník Jonatan Brunes.
Premiéra bez zbytečných emocí
Výrazné uklidnění přinesla překvapivá akce. John Mercado necelých deset minut před koncem utkání odcentroval přes obránce Mariána Pišoju a balon nečekaně zapadl za brankáře Stanislava Dostála na zadní tyč. Ne, Ekvádorec je sice technik, hračička, ale tohle nechtěl.
Bylo hotovo, Deila sebral ve Zlíně tři body a při děkovačce před kotlem fanoušků se postavil s realizačním týmem až do druhé řady. Tleskal nad hlavou, ale nic velkého. „Bylo to fajn,“ usmíval se po utkání. Příznivci následně vyvolávali akorát Lukáše Blážu, asistenta trenéra, který ještě ve čtvrtek vedl zápas Evropské ligy proti Alkmaaru (2:4).
Norský stratég prožil první explozi na sparťanské lavičce po šesti a půl minutách. Otočil se na kolegy, sevřel pěsti a jako prvního objal právě Blážu. Jinak stál u postranní čáry, neukázal přehnané emoce. Většinu času měl ruce sepnuté za zády.
Už v sobotu, kdy Deila poprvé vystoupil před novináři, nastínil, na co se s týmem zaměří. „V útočné fázi více součinnosti na krajích hřiště,“ vykládal v tiskovém sále na Letné. Na té zlínské se jeho slova zejména v prvním poločase naplnila.
Lépe zafungovala spolupráce na levé straně. John Mercado, křídelní hráč, posunul jednoduše míč za obranu soupeře na nabíhajícího beka Viktora Vitályose. Byla to jasně viditelná šablona. Následoval přízemní centr a osmý gól v tomto ligovém ročníku pro Brunese, čímž se stal nejlepším střelcem ligy. „První trefa byla pro nás velmi důležitá. Vitályos nám hodně pomohl, celkově jsme hráli dobře po stranách,“ zmínil Deila.
I druhá branka padla zleva. Mercado našel na zadní tyči Andrewa Irvinga. Ten ji dobře zavřel, zlínská obrana na něj absolutně zapomněla. Šlo o další z jejích zaváhání. Jinak se Sparta až tak neproměnila, možná ani výrazně nezlepšila.
Co Deila změnil?
Deila měl na tvorbu základní sestavy zhruba dva dny. Oproti čtvrtku udělal jedinou změnu. Využil služeb Tobiase Guddala, norského stopera, který v minulém utkání chyběl kvůli disciplinárnímu trestu. Nahradil Loica Mbe Soha. Napodobil také Blážův tah, Mercado s Josimarem Alcócerem si prohodili strany.
První půle ukázala, že Sparta zjednodušila výstavbu hry. Žádné přehnané obehrávání ve středu hřiště. Přihrávky ve větším počtu vyměňovali převážně obránci, stopeři Jaroslav Zelený a Guddal šikovně otáčeli hru až na krajní beky. Jejich role nejspíš vzroste.
Vitályos a Ki-Jana Hoever se pohybovali výrazně výš než jindy, vbíhali do volných prostorů, které jim otevírali křídelní hráči. Jenže Deila žádal víc. Na Hoevera, jehož měl blíž u sebe, opakovaně zakřičel. Gestem mu naznačil, aby s ostatními víc komunikoval. „Začali jsme hrát rychleji nahoru a rychleji s míčem. Musíme se pořád zlepšovat, rychleji otáčet hru,“ hlásil.
Zlínští měli náznaky a závary, přesto se nedostali do vyložené šance, nanejvýš do jediné. Vstřelený gól v nastavení jim byl odvolaný kvůli ruce. Srážela je nekvalita, přitom sparťané jim dali dostatek prostoru. Ve vápně zaznamenali jednadvacet doteků s míčem, což je o čtyři víc než hosté.
„Za mě to byla vyrovnaná partie, i na šance, ale Sparta byla efektivní,“ řekl trenér Pavel Hoftych. „Chybí nám vždycky kousíček, ale nedokážeme to tam dostat. Pak dáme gól a najde se tam nějaká ruka… Jedeme dál,“ burcoval.
Totéž platí o Spartě. Deila má teď na práci s mužstvem čas až do soboty, kdy na Letné potká výrazně silnější Mladou Boleslav.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|98%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
81%
18%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
76%
23%
Jablonec
|0%
|0%
41%
49%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
36%
51%
13%
Teplice
|0%
|0%
35%
53%
13%
Bohemians 1905
|0%
|0%
23%
56%
22%
Hradec Králové
|0%
|0%
8%
45%
46%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
35%
61%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Pardubice
|0%
|1%
27%
70%
Artis Brno
|0%
|6%
94%
Slovácko
|0%
|9%
96%
Zlín
|0%
|83%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|12
|4
|0
|41:10
|40
|2
Ml. Boleslav
|16
|9
|4
|3
|26:17
|31
|3
Liberec
|15
|9
|3
|3
|21:11
|30
|4
Sparta
|16
|8
|3
|5
|30:17
|27
|5
Teplice
|16
|7
|4
|5
|26:25
|25
|6
Plzeň
|16
|6
|6
|4
|31:23
|24
|7
Olomouc
|16
|7
|3
|6
|24:25
|24
|8
Jablonec
|16
|7
|3
|6
|18:21
|24
|9
Bohemians
|16
|6
|5
|5
|18:18
|23
|10
Zbrojovka
|16
|6
|4
|6
|18:23
|22
|11
Pardubice
|16
|5
|3
|8
|20:22
|18
|12
Hr. Králové
|16
|5
|3
|8
|20:24
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|15
|4
|2
|9
|13:28
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|16
|0
|3
|13
|11:31
|3
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