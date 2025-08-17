ONLINE: Slavia B - Příbram 1:2. Rezerva Baníku ve druhé lize vyzve Chrudim, Sparta Vlašim
Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje nedělním programem. Hrací den startuje béčko Slavie, které hostí Příbram. Béčko Baníku Ostrava vyzve fotbalisty Chrudimi a do Vlašimi zavítá rezerva Sparty. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|10
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|11
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|12
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup