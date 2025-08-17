ONLINE: Slavia B - Příbram. Rezerva Baníku ve druhé lize vyzve Chrudim, Sparta ve Vlašimi
Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje nedělním programem. Hrací den startuje béčko Slavie, které hostí Příbram. Béčko Baníku Ostrava vyzve fotbalisty Chrudimi a do Vlašimi zavítá rezerva Sparty. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|10
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|11
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|12
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|13
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|14
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|15
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup