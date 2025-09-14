Předplatné

ONLINE: Žižkov - Brno 0:2. Zbrojovka navyšuje skóre, skóroval Velich

Zbrojovka v domácím souboji se Žižkovem
Zbrojovka v domácím souboji se Žižkovem
Zbrojovka v domácím souboji se Žižkovem
Radost fotbalistů Zbrojovky Brno z výhry prožívá i asistent trenéra Jiří Saňák (vpravo)
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Zbrojovka v utkání MOL Cupu na hřišti Bohunic
Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítě
České Budějovice po roce a čtvrt vyhrály ligový zápas
Zborojovka se chystá na duel na Žižkově. Svěřenci Martina Svědíka touží úspěšně navázat na vítězství v lize i MOL Cupu před reprezentační pauzou a v případě výhry se mohou posunout na druhé místo za rezervu Baníku. Utkání ve stánku žižkovské Viktorie začíná tradičně v 10:15, přenos můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

02
#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Baník B852118:817
3Brno751118:716
4Ústí951318:1316
5Žižkov851212:716
6Artis851215:1216
7Slavia B950419:915
8Opava743012:515
9Příbram941411:1513
10Jihlava932410:1011
11Prostějov931510:1310
12Sparta B93066:189
13Č. Budějovice92259:198
14Chrudim813410:186
15Vlašim91269:155
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

