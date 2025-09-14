ONLINE: Žižkov - Brno. Zbrojovka hraje v Praze, zvládne pikantní duel s Viktorií?
Zborojovka se chystá na duel na Žižkově. Svěřenci Martina Svědíka touží úspěšně navázat na vítězství v lize i MOL Cupu před reprezentační pauzou a v případě výhry se mohou posunout na druhé místo za rezervu Baníku. Utkání ve stánku žižkovské Viktorie začíná tradičně v 10:15, přenos můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|6
Artis
|8
|5
|1
|2
|15:12
|16
|7
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|8
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup