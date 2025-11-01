ONLINE: Zbrojovka hostí Kroměříž a rychle se ujala vedení. Táborsko ztrácí v Opavě

Předplatné

Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v pátek dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec si z Prostějova odvezla bod za remízu 0:0. V sobotu Opava hostí Táborsko a brněnská Zbrojovka přivítá Kroměříž. Sledujte všechny zápasy kola v ONLINE přenosu na iSportu.

Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek a lepší je v soutěži jen Lukáš Matějka z Táborska s devíti zásahy.

Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.

Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali. Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.

Už v úterní předehrávce Slavia B porazila doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu. Severočeši snížili až pět minut před koncem. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka14112132:1135
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1472519:2123
7Ústí1563628:2321
8Příbram1563614:2121
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Jihlava1544717:1816
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1436517:2615
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1424815:2010
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

