Zbrojovka zvýšila náskok v čele, Artis zničil Žižkov 4:0. Debakl béčka Sparty
Chance Národní Liga má na programu své 15. kolo. Rezerva Sparty v pátek dostala příděl na hřišti Jihlavy 0:4, Příbram hrála od 33. minuty v oslabení a nakonec si z Prostějova odvezla bod za remízu 0:0. V sobotu Opava remizovala s Táborskem 2:2, brněnská Zbrojovka porazila Kroměříž 5:2 a zvýšila náskok v čele tabulky na pět bodů. V neděli Artis Brno zničil Žižkov na jeho trávníku 4:0.
Artis kvůli virovému onemocnění v týmu nehrál minulé kolo a v týdnu ani duel domácího poháru se Spartou a vynucená pauza mu viditelně prospěla. Brňané se na mokrém terénu lépe pohybovali a rozhodli už v prvním poločase, který vyhráli 3:0.
Artis částečně napravil minulou porážku v Příbrami a má dvoubodový náskok na třetím místě, znamenajícím účast v baráži o nejvyšší soutěž. Žižkov podruhé za sebou neskóroval.
Zbrojovka rozdrtila Kroměříž
Zbrojovka proti Kroměříži po 30 minutách hry vedla již 3:0. Třetí gól dal Velich, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem. Před koncem prvního poločasu snížil Žák. V 62. minutě upravil na 4:1 obránce Kaká. V nastavení padly ještě dva góly, na trefu střídajícího Koryčana odpověděl z poslední šance zápasu domácí Vachoušek.
Opava vedla v 37. minutě 2:0 díky brankám Zálešáka a Rezka. V závěru prvního poločasu byl vyloučen Ndiaye, kterého fauloval Havel a domácí hráč ho vleže kopl. Táborsko snížilo ještě před pauzou díky Heppnerově hlavičce. Na 2:2 vyrovnal v 84. minutě stejným způsobem Havel. V nastavení dostal druhou žlutou záložník hostů Buryán.
Opava remizovala potřetí za sebou a nevyhrála už čtyři utkání.Slezané i tak protáhli svou neporazitelnost na domácím hřišti v soutěži už na devět zápasů. Jihočeši venku ztratili venku body po sérii pěti výher na soupeřových hřištích.
Debakl pro rezervu Sparty
Nejlepší jihlavský střelec v sezoně Křehlík čekal na gól osm soutěžních zápasů, proti sparťanské rezervě ale skóroval třikrát od 28. do 44. minuty. Bilanci si vylepšil na sedm branek.
Konečný výsledek stanovil po přestávce Čermák. Jihlava zvítězila ve druhé lize po sedmi zápasech a posunula se na 11. příčku. Sparta na ni ztrácí jen bod, patří jí ale až 14. místo, tedy první nesestupová pozice.
Příbram na hřišti Prostějova oslabil vyloučením Antwi. Ghanský dostal v rozmezí pěti minut dvě žluté karty. Jenže Hanáci dlouhou přesilovku nezužitkovali. Nejblíže byl ve druhé půli Šindelář, jehož hlavička skončila na břevně. Prostějov nezvítězil pět kol po sobě a je dvanáctý. Středočeši bodovali počtvrté za sebou a zůstali osmí.
Už v úterní předehrávce Slavia B porazila doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu. Severočeši snížili až pět minut před koncem. Červenobílí potřetí z minulých čtyř zápasů bodovali a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|15
|10
|3
|2
|33:14
|33
|3
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|4
Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|15
|7
|2
|6
|19:25
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|9
Baník B
|14
|5
|3
|6
|23:23
|18
|10
Č. Budějovice
|14
|5
|2
|7
|13:22
|17
|11
Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|14
|3
|6
|5
|17:26
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|14
|2
|4
|8
|15:20
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup