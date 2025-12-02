V Budějovicích hledají manažera přes inzerát, překvapí plat. Co klub nabízí?
České Budějovice hledají člověka pro řízení prvního fotbalového týmu. Dosavadní manažer druholigového áčka Ivo Táborský má namířeno do Táborska, u regionálního konkurenta má nahradit na pozici výkonného ředitele Martina Vozábala, který se přesunul do Plzně. Jihočeský klub vypsal na pozici důležitého člena realizačního týmu inzerát přes pracovní portál jobs.cz, kde specifikoval požadavky a také svou nabídku.
České Budějovice po sestupu do druhé ligy završily podzim ve vyrovnané tabulce na desáté pozici, na hřišti se tým pod vedením portugalských trenérů podařilo stabilizovat. Během dlouhé zimní pauzy musí majitelka Nneka Ede vyřešit personální záležitosti v klubových kancelářích.
Na konci roku opouští klub Ivo Táborský, dlouholetý manažer prvního týmu a velmi důležitá osoba jihočeské organizace. Táborský má zamířit do druholigového Táborska, kde se uvolnila pozice výkonného ředitele po Martinu Vozábalovi, jenž přijal nabídku na sportovního ředitele v Plzni.
Dynamo si na konci listopadu podalo prostřednictvím portálu jobs.cz inzerát na pozici po odcházejícím Táborským. „Hledáme manažera A týmu, jehož hlavní náplní bude provozní řízení týmu. Místo výkonu práce je v kancelářích na Střeleckém ostrově. Nutnou podmínkou je ochota a schopnost cestovat s týmem,“ popisuje klub v podaném inzerátu.
Plat mezi 30-40 tisíci
Nastiňuje hlavní náplň práce - mimo jiné koordinovat harmonogram A týmu, mít na starosti organizaci týmových akcí (cestování, ubytování, ...), vedení oficiálních dokumentů a databází dle požadavků FAČR, fungovat jako kontaktní osoba pro externí klubové partnery.
Požaduje praktické zkušenosti ve fotbalovém managmentu, výjimečné komunikační a organizační schopnosti, logické uvažování, práci s čísly (například v excelu), plynulou angličtinu.
Klub na oplátku nabízí příležitost práce v atraktivním a neformálním prostředí, služební telefon, počítač, občasnou práci z domova, občerstvení na pracovišti a pět týdnů dovolené. Zmiňuje i nabízený plat, který se pohybuje mezi 30 až 40 tisíci korun. To má ale být méně, než je na obvyklé pozici u obdobných organizací zvykem.
Anglická majitelka s nigerijskými kořeny Nneka Ede bude nejspíš hledat i další členy do klubových kanceláří, podle informací Sportu klub mohou opustit i další důležití zaměstnanci. Dlouhodobou snahou je přivést do Dynama českého sportovního, případně generálního ředitele, což majitelka přiznala i v říjnovém rozhovoru pro iSport a deník Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup