V Budějovicích hledají manažera přes inzerát, překvapí plat. Co klub nabízí?

Budějovické Dynamo hledá nového manažera, vypsalo inzerát
Budějovické Dynamo hledá nového manažera, vypsalo inzerátZdroj: Koláž iSport.cz / Jiří Bejček
Fotbalisté Českých Budějovic se radují z gólu
Fotbalisté Českých Budějovic
Antonín Vaníček z Dynama v souboji s opavským Jaromírem Srubkem
České Budějovice po porážce s Opavou přišly o vítěznou sérii
Jiří Skalák se snaží odcentrovat
Fotbalisté Českých Budějovic
České Budějovice porazily rezervu Sparty
České Budějovice hledají člověka pro řízení prvního fotbalového týmu. Dosavadní manažer druholigového áčka Ivo Táborský má namířeno do Táborska, u regionálního konkurenta má nahradit na pozici výkonného ředitele Martina Vozábala, který se přesunul do Plzně. Jihočeský klub vypsal na pozici důležitého člena realizačního týmu inzerát přes pracovní portál jobs.cz, kde specifikoval požadavky a také svou nabídku.

České Budějovice po sestupu do druhé ligy završily podzim ve vyrovnané tabulce na desáté pozici, na hřišti se tým pod vedením portugalských trenérů podařilo stabilizovat. Během dlouhé zimní pauzy musí majitelka Nneka Ede vyřešit personální záležitosti v klubových kancelářích.

Na konci roku opouští klub Ivo Táborský, dlouholetý manažer prvního týmu a velmi důležitá osoba jihočeské organizace. Táborský má zamířit do druholigového Táborska, kde se uvolnila pozice výkonného ředitele po Martinu Vozábalovi, jenž přijal nabídku na sportovního ředitele v Plzni.

Dynamo si na konci listopadu podalo prostřednictvím portálu jobs.cz inzerát na pozici po odcházejícím Táborským. „Hledáme manažera A týmu, jehož hlavní náplní bude provozní řízení týmu. Místo výkonu práce je v kancelářích na Střeleckém ostrově. Nutnou podmínkou je ochota a schopnost cestovat s týmem,“ popisuje klub v podaném inzerátu.

Plat mezi 30-40 tisíci

Nastiňuje hlavní náplň práce - mimo jiné koordinovat harmonogram A týmu, mít na starosti organizaci týmových akcí (cestování, ubytování, ...), vedení oficiálních dokumentů a databází dle požadavků FAČR, fungovat jako kontaktní osoba pro externí klubové partnery.

Požaduje praktické zkušenosti ve fotbalovém managmentu, výjimečné komunikační a organizační schopnosti, logické uvažování, práci s čísly (například v excelu), plynulou angličtinu.

Klub na oplátku nabízí příležitost práce v atraktivním a neformálním prostředí, služební telefon, počítač, občasnou práci z domova, občerstvení na pracovišti a pět týdnů dovolené. Zmiňuje i nabízený plat, který se pohybuje mezi 30 až 40 tisíci korun. To má ale být méně, než je na obvyklé pozici u obdobných organizací zvykem.

Anglická majitelka s nigerijskými kořeny Nneka Ede bude nejspíš hledat i další členy do klubových kanceláří, podle informací Sportu klub mohou opustit i další důležití zaměstnanci. Dlouhodobou snahou je přivést do Dynama českého sportovního, případně generálního ředitele, což majitelka přiznala i v říjnovém rozhovoru pro iSport a deník Sport.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

