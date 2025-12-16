Po roce mění Opava vlastníky, větší pravomoce pro Latku. Jaké budou ambice na jaro?
To, o čem se na Opavsku už delší dobu spekuluje, se stává realitou. Fotbalový Slezský FC mění znovu po roce majitele. Firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajička se dohodla na převodu akcií se společnostmi Simply You Vision a Football Group, které získají po padesáti procentech. Součástí dřívější smlouvy bylo přednostní právo Statutárního města Opavy na zpětný odkup, jenže této možnosti nevyužilo. Slezané jsou v tabulce druhé nejvyšší soutěže po podzimu čtvrtí, jaké mají ambice na jaro?
Kromě farmaceutické společnosti Simply You Vision získá padesát procent podílu na řízení opavského klubu Football Group, za kterou stojí současný předseda představenstva a sportovní ředitel Slezský FC Martin Latka.
„Mohu potvrdit, že v současné době probíhá proces převodu akcií Slezského fotbalového clubu Opava a. s. ze společnosti A.I.K. spol. s.r.o. na společnosti Simply You Vision, a.s. a Football Group, a.s., přičemž každá z nich by měla získat padesátiprocentní podíl,“ uvedl pro webové stránky klubu majitel Andrej Krajiček.
„Vstup společnosti A.I.K. byl pro klub v uplynulém období klíčový. Díky této spolupráci se podařilo klub stabilizovat po sportovní i ekonomické stránce a vytvořit pevné základy pro další rozvoj. Nyní nastal přirozený moment, kdy může klub přejít do další fáze a být předán novým vlastníkům, kteří na tuto stabilitu navážou,“ pokračoval slovenský podnikatel.
„Aktuálně jsme již ve finální fázi celého procesu a všechny zainteresované strany jsou v úzkém kontaktu. Jakmile dojde k dalšímu posunu, budeme o vývoji informovat fanoušky i veřejnost,“ doplnil Krajiček.
Hloupé ztráty v domácích zápasech
Opavský fotbalový klub má za sebou vskutku povedený podzim. Poté, co se po ničivých povodních vrátil na opravený stadion, uhrál v patnácti zápasech 28 bodů. Na barážové příčky, které momentálně drží Táborsko s Artisem, ztrácí jen dva body. Právě s brněnským klubem bude Opava v únoru dohrávat utkání 14. kola.
„Předsezonní cíl, kde bychom se chtěli pohybovat, byl někde ve středu tabulky kolem sedmého nebo osmého místa. Nechtěli jsme, aby se opakovaly poslední tři sezony, kdy se to zachraňovalo v posledním nebo předposledním kole. Pro klub i fanoušky to byl velký stres. Z tohoto pohledu musíme sezonu určitě hodnotit velice dobře, protože od postupu do první ligy je to nejlepší opavský půlrok ve druhé lize,“ líčil trenér Roman Nádvorník.
„Máme nejlepší obranu v soutěži, což je vedle mužstev jako Zbrojovka, Artis nebo Táborsko veliký úspěch, když porovnáme kvality kádrů,“ navázal kouč. Opavským se dařilo hlavně doma, kde z osmi odehraných zápasů posbírali 18 bodů. Lepší v tomhle ohledu byla jen první Zbrojovka.
I tak ale trenéra Nádvorníka mrzely ztráty, především remízové domácí duely se Žižkovem, Ústí nad Labem a Táborskem. „Progres hráčů oproti minulé sezoně byl hodně vidět a znát. Těší nás, že v domácím prostředí máme průměr tří gólů na zápas. V domácích utkáních jsme nešli pod patnáct střel, což je obrovské číslo,“ podotkl.
„Měli jsme mít minimálně o čtyři pět bodů víc, v domácích zápasech tam byly hloupé ztráty. Poslední věc, která nás brzdila, byla produktivita. Její procento je za mě malé, gólů jsme měli dávat daleko víc. Když je možnost hrát o baráž, chceme o ni hrát. Chceme pro to udělat maximum, ale uvidíme, jestli se to povede,“ doplnil Nádvorník.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup