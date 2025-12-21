Předplatné

Zbrojovka loví u konkurence. Svědík si vyhlédl gólmana, odejde do Brna zadarmo?

Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Trenér Zbrojovky Martin SvědíkZdroj: FC Zbrojovka Brno
Poslední minuty před startem velkého derby o Brno
Trenér Zbrojovky Brno Martin Svědík
Martin Svědík v utkání proti Viktorii Žižkov
Martin Svědík v utkání proti Viktorii Žižkov
5
Fotogalerie
Jonáš Bartoš, Pavel Šťastný
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Před vánočními svátky ladí kádr pro jarní část druhé ligy také ambiciózní Zbrojovka Brno. Jedním z cílů na přestupovém trhu má být sehnat kvalitního gólmana. Podle informací iSportu si suverénní lídr tabulky vyhlédl talentovaného mladíka z konkurenčního klubu Chance Národní Ligy. Martinu Svědíkovi a jeho realizačnímu týmu se velmi zamlouvá.

Zbrojovka o talentovaného gólmana projevila silný zájem - podle informací iSportu už měla proběhnout schůzka mezi vedením klubu a hráčovou agenturou, ladily se osobní podmínky. Zbývá dohoda mezi kluby, kde to tak jednoduché není.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů