Zbrojovka loví u konkurence. Svědík si vyhlédl gólmana, odejde do Brna zadarmo?
Před vánočními svátky ladí kádr pro jarní část druhé ligy také ambiciózní Zbrojovka Brno. Jedním z cílů na přestupovém trhu má být sehnat kvalitního gólmana. Podle informací iSportu si suverénní lídr tabulky vyhlédl talentovaného mladíka z konkurenčního klubu Chance Národní Ligy. Martinu Svědíkovi a jeho realizačnímu týmu se velmi zamlouvá.
Zbrojovka o talentovaného gólmana projevila silný zájem - podle informací iSportu už měla proběhnout schůzka mezi vedením klubu a hráčovou agenturou, ladily se osobní podmínky. Zbývá dohoda mezi kluby, kde to tak jednoduché není.