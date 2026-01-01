Vorlický míří ze Slavie do Zbrojovky. Přijít má i česká posila z Lotyšska
Ještě před pár týdny znělo na dotaz iSportu od vedení Slavie jednoznačné NE! Jenže ve fotbale se věci a názory mnohdy rychle mění. Původně zamítnuté hostování Lukáše Vorlického (23) v Brně se má přece jen stát realitou. Technický záložník míří na půlroční angažmá bez opce do Zbrojovky, byť o něj stál také konkurenční Artis. Informaci serveru inFotbal potvrzují i zdroje deníku Sport.
Vedoucí tým druhé ligy získá vysněnou posilu. Na Vorlického si myslel delší dobu a ve svém úmyslu získat ho do svých služeb (aspoň dočasně) se utvrdil v září při vzájemném duelu Zbrojovky se Slavií B. Šikovný středopolař v něm vstřelil krásný gól a nevyloučil, že se do Brna, kde fotbalově vyrostl, jednou vrátí. Už je to tady…Dojde k tomu po sedmi a půl letech. Původně měl jít Vorlický do ciziny, měl nabídky z Kypru a Polska.
Součástí dohody s hráčem je to, že zraněními sužovaný Vorlický podepíše v Edenu nový kontrakt a v létě se do něj vrátí znovu bojovat o místo v sestavě mistra.
Další posilou Svědíkova celku, jehož čekají v zimě tři zahraniční soustředění, bude levonohý Petr Mareš (34), jenž končí čtyřletou plodnou štaci v lotyšské Rize. Trenér Svědík o jeho příchod stál už v době, kdy působil ve Slovácku. Nyní se dočká. Trojnásobný reprezentant a odchovanec Slavie, který hrál první ligu v Teplicích, Mladé Boleslavi či Hradci Králové, by se mu měl hlásit hned zkraje ledna na startu zimní přípravy.
Zbrojovka měla kromě Vorlického na pozici ofenzivního záložníka vytipovaného dalšího slávistu Petra Ševčíka (stejně jako Artis), ovšem jeho zdravotní stav tuhle variantu nakonec zhatil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup