Artis loví v Boleslavi! Získá zkušeného univerzála se dvanácti sezonami v lize

Jakub Fulnek v dresu Mladé Boleslavi
Tomáš Wiesner střílí na branku Mladé Boleslavi, přihlíží Jakub Fulnek
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Po mladém brankáři Jiřím Borkovi (24) ze Slovácka dorazí do kádru Artisu Brno další posila. Tentokrát zkušená, do obrany či na kraj středové řady. Podle informací iSportu získá třetí tým druhé ligy Jakuba Fulneka (34) z Mladé Boleslavi!

Jednatřicetiletý univerzál má za sebou dvanáct sezon a 246 zápasů v první lize (9+21). Rozdělil je mezi Jihlavu, Bohemians a Mladou Boleslav. Ve svém současném klubu, kde je od roku 2019, pod koučem Alešem Majerem postupně ztratil stabilní místo v základu. Na podzim odehrál v šesti utkáních 198 minut. Bez gólu a asistence. V Artisu by měl mít větší vytížení, zvlášť po odchodu levého obránce Hamidoua Kanteho do Slavie.

V Brně prý končí ukrajinský útočník Artem Besedin, k mužstvu se po komplikovaném vyřizování víz naopak opět připojí reprezentanti Ománu – stoper Al-Braiki a křídelník Dahman. Příchody dalších posil jsou v jednání.

Na širším seznamu kouče Jiřího Chytrého je mimojiné gruzínský ofenzivní záložník Zviad Natchkebia ze Zlína. Příchod jeho kamerunského spoluhráče Josse Didiby naopak už není aktuální. Ve hře byl spíš v létě. Nyní navíc defenzivní halfbek či stoper zápolí s poraněním ramene, které nechce řešit operací.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka16132140:1341
2Táborsko16113235:1436
3Artis1593326:1530
4Opava1577124:1228
5Baník B1673626:2324
6Příbram1673615:2124
7Slavia B1672727:1823
8Žižkov1672719:2623
9Ústí1663730:3021
10Č. Budějovice1662817:2320
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1644817:2316
13Chrudim1637619:3216
14Sparta B16501112:3415
15Vlašim1634922:2313
16Kroměříž16311213:3210
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

