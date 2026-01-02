Artis loví v Boleslavi! Získá zkušeného univerzála se dvanácti sezonami v lize
Po mladém brankáři Jiřím Borkovi (24) ze Slovácka dorazí do kádru Artisu Brno další posila. Tentokrát zkušená, do obrany či na kraj středové řady. Podle informací iSportu získá třetí tým druhé ligy Jakuba Fulneka (34) z Mladé Boleslavi!
Jednatřicetiletý univerzál má za sebou dvanáct sezon a 246 zápasů v první lize (9+21). Rozdělil je mezi Jihlavu, Bohemians a Mladou Boleslav. Ve svém současném klubu, kde je od roku 2019, pod koučem Alešem Majerem postupně ztratil stabilní místo v základu. Na podzim odehrál v šesti utkáních 198 minut. Bez gólu a asistence. V Artisu by měl mít větší vytížení, zvlášť po odchodu levého obránce Hamidoua Kanteho do Slavie.
V Brně prý končí ukrajinský útočník Artem Besedin, k mužstvu se po komplikovaném vyřizování víz naopak opět připojí reprezentanti Ománu – stoper Al-Braiki a křídelník Dahman. Příchody dalších posil jsou v jednání.
Na širším seznamu kouče Jiřího Chytrého je mimojiné gruzínský ofenzivní záložník Zviad Natchkebia ze Zlína. Příchod jeho kamerunského spoluhráče Josse Didiby naopak už není aktuální. Ve hře byl spíš v létě. Nyní navíc defenzivní halfbek či stoper zápolí s poraněním ramene, které nechce řešit operací.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup