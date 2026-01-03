(Nejen) Turecko volá! Do tepla míří i druhá liga. Unikátem je Svědíkova Zbrojovka
Zimní tréninkový kemp v zahraničí jako výsada nejbohatších českých fotbalových klubů? Už to neplatí. Nejen, že se soustředění u moře, nejčastěji v Turecku, stalo v posledních letech standardem většiny účastníků Chance Ligy. Za vyššími teplotami a přírodními trávníky vyráží i řada druholigových celků. Peníze za pobyt na Turecké riviéře našli letos hned v osmi organizacích. Béčko Sparty zamíří stejně jako Priskeho parta do Španělska. Unikátem jsou dvě zámožné brněnské značky. Artis přidá k turecké klasice atraktivní Portugalsko a lídr tabulky Zbrojovka absolvuje dokonce tři soustředění na jihu Evropy! Hráči během zimní přípravy doma moc nepobudou... Kde jednotlivé týmy Chance Národní Ligy soustředění stráví?
Zbrojovka Brno
1. místo, 41 bodů
Turecko, Španělsko (2x)
Program přípravy odpovídá postavení v tabulce. Lídr soutěže a jasný favorit na postup volí nestandardní a nákladné řešení v podobě tří zahraničních soustředění, což je v českých podmínkách unikát. Trenér Svědík vyjíždí za teplem a přírodními trávníky rád. Tentokrát vyrazí se svým týmem do tureckého Beleku (11. - 20.1.), španělské Malagy (28.1. - 6.2.) a Andalusie (12.2. - 20.2.).
Táborsko
2. místo, 36 bodů
Turecko
Táborsko se vklínilo mezi oba brněnské kluby a je ve hře o postup do první ligy. Proto nic nepodceňuje. Jihočeši odcestují na soustředění v cizině druhou zimu po sobě. Loni navštívili Chorvatsko, nyní v únoru budou formu pod vedením trenéra Radka Kronďáka pilovat v tureckém Beleku. I to je důkaz, že ekonomicky je organizace velmi dobře zajištěna.
Artis Brno
- 3. místo, 30 bodů
Turecko, Portugalsko
Druhý brněnský bohatý klub s reálnou ambicí na baráž odletí hned 7. ledna do Turecka (7. - 17.1.), kde se střetne s domácím Kayserisporem a maďarským Szegedem. Na začátku února se Artis vydá na další herní kemp do Portugalska. Na programu jsou dvě atraktivní prověrky se švédskými celky - Mjällby a Göteborg.
Opava
- 4. místo, 28 bodů
Turecko
Ani čtvrtý tým soutěže nezůstane v domácích podmínkách. Hráče čeká od 4. února desetidenní pobyt v Turecku, kde se budou chystat na odložený duel na hřišti Artisu (21.2.). „Věřím, že nám to pomůže. Vím, že Artis má dvě zahraniční soustředění, ale snad budeme dobře připravení i my,“ přeje si kouč Roman Nádvorník, jenž chce s týmem na jaře uhrát baráž.
Baník Ostrava B
5. místo, 24 bodů
Turecko
V Ostravě se nezapomíná ani na béčko, které má za sebou povedený podzim. Také mladíci z rezervy se mohou těšit k moři do Turecka, a to v první polovině února (7. - 14.2.). V resortu v Antalyi pobývali už před rokem, odehrají zde dvě přípravná utkání. Druholigovou generálkou pak bude souboj s Kroměříží (22.2.). K tomu už dojde v Česku.
Příbram
6. místo, 24 bodů
Turecko
Příbramští začali jako nováček soutěže mizerně, ale postupně se vyšvihli do horní poloviny tabulky. A to zejména díky pevné defenzivě. „Věřím, že v zimní pauze zapracujeme i na ofenzivní fázi,“ řekl kouč Jiří Kohout. To půjde pochopitelně lépe v teple, proto si naplánovali herní kemp v turecké Antalyi v termínu od 9. do 18. února.
Slavia Praha B
7. místo, 23 bodů
Česko
Jde teprve o druhou zimní přípravu v režii trenéra Jana Jelínka. A zatím se nic nemění. Rezerva Slavie se bude chystat na úvodní zápas jara proti béčku Sparty v domácím prostředí. Stejně jako před rokem vyjede akorát na soustředění do Nymburka, a to v termínu od 10. do 15. ledna. Za necelé dva měsíce stihne odehrát až šest utkání.
Viktoria Žižkov
8. místo, 23 bodů
Česko
Dva týdny před mistrovským zápasem proti Chrudimi odcestují borci Viktorie na čtyřdenní soustředění. „Zvažovali jsme kemp v Turecku, ale nakonec bude v Blšanech,“ přiznal Pavel Werner, tiskový mluvčí Žižkova. Pražané se zúčastní Zimní Tipsport Ligy, dohromady odehrají šest utkání, z toho dvě na přírodní trávě.
Ústí nad Labem
9. místo, 21 bodů
Česko
Svérázně vedený klub zůstává v zimě ve střední Evropě, neopustí chladné Česko. Přípravu odstartuje Habancův soubor v sobotu atraktivním střetem s áčkem Sparty. Mimochodem, jedna sázková kancelář vypsala kurzy na to, že Ústí v roce 2026 podepíše smlouvu s trenérem Petrem Radou, fotbalovým šoumenem Petrem Švancarou, či konkrétními ženami z oblasti porno průmyslu a reality show. Ty by se samozřejmě chopily moderátorského mikrofonu.
České Budějovice
10. místo, 20 bodů
Česko
Zahraniční varianta se řešila, hodně záleželo na rozhodnutí majitelky Dorothy Nneka Ede. Dynamo se nakonec zařadilo mezi celky, které zůstanou přes zimní přestávku doma. Na programu má tým portugalského trenéra Pedra Resendeho až osm přípravných zápasů.
Jihlava
11. místo, 16 bodů
Turecko
Také na Vysočině našli finance na soustředění v cizině. Oblíbená destinace Turecká riviéra může očekávat svěřence Jiřího Lercha v únoru (8. - 14.2.). V plánu jsou dva přípravné zápasy na přírodní trávě. Další utkání jsou na programu v Česku, například proti Pardubicím, Petržalce či generálka s Vlašimí.
Prostějov
12. místo, 16 bodů
Turecko
Nový kouč Jan Podolák, nástupce odvolaného Jozefa Webera, využije se svým týmem rovněž příznivých klimatických podmínek v Turecku. Kemp v teple je naplánován na začátek února se dvěma přátelskými duely. „Bude to velké zpestření a novinka. Termínově se nám hodí. Roztrhá tréninkovou rutinu v našem domácím prostředí,“ uvedl sportovní manažer Jiří Balcárek.
Chrudim
13. místo, 16 bodů
Česko
Chrudim je ve zcela jiné situaci než v minulé sezoně. V červnu se pokusila prorvat přes baráž do první ligy, nyní se strachuje o setrvání v té druhé. Před startem jara se utká v Zimní Tipsport Lize s Libercem, Hradcem Králové a Mladou Boleslaví, zahraje si i proti dvěma polským týmům ze třetí ligy. Všech sedm utkání odehraje v Česku.
Sparta Praha B
14. místo, 15 bodů
Španělsko
Jedou v podobném režimu jako loni. Mladíci ze strahovské akademie vyrazí na herní kemp do Španělska, kde se budou chystat na boj o záchranu druhé ligy. Stejně jako parťáci z áčka absolvují tréninky a přípravné zápasy v oblíbené Marbelle, v termínu od 5. do 13. února se ubytují v hotelu Barceló.
Vlašim
15. místo, 13 bodů
Česko
Před rokem byli na soustředění ve Zlatých Moravcích na Slovensku, o čemž šéfové klubu uvažovali i tentokrát. Nakonec vyhrála domácí varianta. Vlašimští pod vedením nového trenéra Davida Střihavky odcestují 26. ledna do Písku, kde stráví pět dnů. Všech devět naplánovaných utkání absolvují na umělé trávě v Česku.
Kroměříž
16. místo, 10 bodů
Česko
Poslední celek tabulky se bude na jarní tuhý boj o záchranu chystat v Česku. „Celý blok absolvujeme v domácích podmínkách,“ potvrdil tiskový mluvčí Dominik Janča. První přípravné utkání je na programu 10. ledna dopoledne s Hodonínem. Hned pětkrát se tým střetne se slovenskými soupeři – Povážskou Bystricí, Šamorínem, Prešovem, Malženicemi a Púchovem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup